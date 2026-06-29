به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری، شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: عصر امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۲ درجه سلسیوس، علاوه بر قرار گرفتن در جایگاه گرمترین نقطه کشور، بالاترین دمای ثبت شده این ایستگاه از زمان بهرهبرداری آن در دهه فجر سال ۱۴۰۴ نیز به ثبت رساند و رکورد جدیدی در این ایستگاه رقم زد.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: با ثبت این دما، رکورد بیشینه دمای ثبت شده در استان سیستان و بلوچستان نیز جابهجا شد. پیش از این، بیشترین دمای ثبت شده استان ۵۱.۷ درجه سلسیوس بود که در شهرستان راسک به ثبت رسیده بود و اکنون این رکورد با ثبت دمای ۵۲ درجه سلسیوس در کهورک شکسته شد.
حیدری ادامه داد: نکته قابل توجه آنکه دمای کمینه کهورک در خنکترین ساعات شبانهروز نیز به ۳۹ درجه سلسیوس رسید؛ دمایی که از بیشینه دمای ثبتشده در شهرهای زرآباد، سرباز، راسک، تمندان و چابهار در گرمترین ساعات روز نیز بیشتر بود و نشاندهنده تداوم گرمای کمسابقه و شبهای بسیار گرم در این منطقه است.
وی در پایان اظهار داشت: از فردا روند کاهش تدریجی دما در زاهدان آغاز میشود و از شدت گرمای هوا در این شهر بهتدریج کاسته خواهد شد.
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