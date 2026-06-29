https://mehrnews.com/x3cskS ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 6874840 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۴ عزاداری مردم مهاجران در صد و بیست و یکمین شب مقاومت و ایستادگی مهاجران- در این ویدئو عزاداری مردم مهاجران در صد و بیست و یکمین شب مقاومت و ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6874840 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت ۱۲۰ شب از حماسه و ایستادگی مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه گذشت شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت محمدیه در شب ۱۲۱؛ مردم همچنان در مسیر همبستگی آبگرم در شب ۱۲۱؛ جلوهای از حضور مردمی با عطر محرم میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت شب صد و بیست و دوم مردم نراق در لبیک به فرمان رهبری برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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