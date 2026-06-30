https://mehrnews.com/x3csMV ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۴ کد مطلب 6875920 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۴ شب صد و بیست و دوم مردم نراق در لبیک به فرمان رهبری نراق- در این ویدئو شب صد و بیست و دوم مردم نراق در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6875920 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب عزاداری مردم مهاجران در صد و بیست و یکمین شب مقاومت و ایستادگی ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری صد و بیست و سومین شب استقامت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه برچسبها شهرستان نراق تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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