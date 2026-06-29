https://mehrnews.com/x3csjS ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ کد مطلب 6874791 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6874791 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت حماسه حضور ۱۲۱ شب ایستادگی در محلات صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب عزاداری مردم مهاجران در صد و بیست و یکمین شب مقاومت و ایستادگی میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۲۰ شب از حماسه و ایستادگی مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه گذشت حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه در صد و بیست و دومین شب حضور کردکوی بار دیگر صحنه حضور گسترده مردم شد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما