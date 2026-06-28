https://mehrnews.com/x3crSL ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۱ کد مطلب 6873756 استانها مرکزی استانها مرکزی ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۱ ۱۲۰ شب از حماسه و ایستادگی مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه گذشت شازند- در این ویدئو صد و بیستمین شب حماسه و ایستادگی مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6873756 کپی شد مطالب مرتبط صدونوزدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب صدونوزدهمین شب بیعت مردم شازند با ولایت فقیه عزاداری مردم مهاجران در صد و بیست و یکمین شب مقاومت و ایستادگی میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و نوزدهمین شب حماسه و مقاومت شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت موج صد و بیستم بعثت انقلاب به آزادشهر رسید رامیان، همراه با موج صد و بیستم بعثت انقلاب کردکوی همگام با موج صد و بیستم بعثت انقلاب دارالمؤمنین گرگان در موج صد و بیستم بعثت انقلاب گالیکش به موج صد و بیستم بعثت انقلاب پیوست برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما