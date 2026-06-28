https://mehrnews.com/x3crRn ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6873688 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و بیستمین شب بعثت را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6873688 کپی شد مطالب مرتبط صدونوزدهمین اجتماع شبانه مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب صدونوزدهمین شب بیعت مردم شازند با ولایت فقیه ایستادگی مردم رزن در سنگر خیابان یکصد و بیستمین تجمع حماسی مردم ملایر ۱۲۰ شب ایستادگی مردم همدان در میدان میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و نوزدهمین شب حماسه و مقاومت عزاداری مردم مهاجران در صد و بیست و یکمین شب مقاومت و ایستادگی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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