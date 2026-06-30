به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب که همزمان با هفته قوه قضائیه در قائمشهر برگزار شد، بر ضرورت الگوگیری از اندیشه‌ها و سیره مدیریتی شهید بهشتی در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، این شهید را شخصیتی اثرگذار در عرصه اندیشه، مدیریت و قانون‌گذاری انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: شهید بهشتی تنها یک مبارز انقلابی نبود، بلکه با نگاه راهبردی خود نقش مهمی در سازماندهی نیروهای انقلابی و پایه‌گذاری ساختارهای فکری و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با تبریک هفته قوه قضائیه به قضات و کارکنان دستگاه عدالت، افزود: شهید بهشتی با ترسیم مبانی عدالت‌محور برای نظام قضایی، مسیر روشنی را پیش روی مسئولان قرار داد و امروز نیز خدمت صادقانه به مردم و صیانت از حقوق عمومی، ادامه همان راه است.

حسینی مازندرانی با اشاره به سوابق مبارزاتی شهید بهشتی تصریح کرد: حضور فعال در جامعه روحانیت مبارز، همکاری با هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، تأسیس مراکز علمی و تربیتی و نقش‌آفرینی در شورای انقلاب، بخشی از اقدامات ماندگار این شخصیت برجسته در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی بود.

وی، مهم‌ترین نقش شهید بهشتی را مشارکت مؤثر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: ایشان با تلفیق اصول جمهوریت و اسلامیت، زمینه تثبیت ساختار حقوقی نظام را فراهم کرد و با تأکید بر حقوق ملت، جایگاه قانون اساسی را به عنوان سند بنیادین جمهوری اسلامی استحکام بخشید.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران همچنین با تبیین دیدگاه‌های شهید بهشتی درباره ولایت فقیه اظهار داشت: از نگاه این شهید، ولایت فقیه استمرار نظام امامت در عصر غیبت و محور انسجام ساختار سیاسی کشور است؛ البته تحقق عملی این اصل با پذیرش و نقش‌آفرینی مردم معنا پیدا می‌کند و به همین دلیل مشارکت مردم در انتخاب خبرگان رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: شهید بهشتی بر اجتهاد مستمر فقها و انطباق قوانین و مقررات با مبانی اسلامی تأکید داشت و این رویکرد را از ارکان پویایی نظام اسلامی می‌دانست.

حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم را نمادی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: تکریم خانواده‌های شهدا کمترین وظیفه‌ای است که در برابر ایثار و فداکاری آنان بر عهده همه مسئولان و آحاد جامعه قرار دارد.