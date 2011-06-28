شهید بهشتی از شخصیت های برجسته و متفکر نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی امامی فر در مراسم بزرگداشت شهید بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب در مسجد این دانشگاه، گفت: شهید بهشتی، یک شخصیت کم‌نظیر و بزرگ برای نظام اسلامی بود و از جنبه‌های فکری، عقیدتی و سیاسی، شخص بسیار متفکری بود.

وی گفت: شهید بهشتی تشنه خدمت بود و این فرهنگ ناب باید در وجود تمام مسئولان حفظ شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان شهید بهشتی را عالم و اسلام شناس بزرگی برای نظام اسلامی دانست و گفت: نقش شهید بهشتی در زمان تدوین قانون اساسی پررنگ بود.

حجت الاسلام امامی فر حق‌پذیری، صبر و بردباری و ساده‌زیستی را از ویژگی‌های آیت‌الله شهید بهشتی عنوان کرد و افزود: شهید بهشتی خود را وقف اسلام و نظام اسلامی کرد.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی تشنه خدمت بود، اضافه کرد: احقاق حقوق مردم، موجب افزایش اعتماد عمومی و همراهی با برنامه‌های دولت اسلامی می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نیز با بیان اینکه شهید بهشتی با خون خود پایه‌های این انقلاب و دستگاه قضا را استحکام بخشید، گفت: مسئولان دستگاه قضا باید با الگو قراردادن قاطعیت شهید بهشتی، استقلال دستگاه قوه قضائیه را حفظ کنند.

علی اصغر تروهید اضافه کرد: خون شهید بهشتی و یارانش درخت انقلاب را تنومند‌تر کرد.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید در احقاق حقوق مردم و مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی جامعه با قاطعیت عمل کند، اظهار داشت: دستگاه قضا به عنوان مجری عدالت و دادخواهی در جامعه اسلامی است.

تروهید حفظ امنیت اجتماعی را ورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: حقوق مردم، موجب افزایش اعتماد عمومی و همراهی با برنامه‌های دولت اسلامی می‌شود.