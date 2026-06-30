اختصاص ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت ساکنان نارنجستان اراک

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حمله دشمن در جنگ تحمیلی رمضان به مجتمع مسکونی نارنجستان اراک، عملیات ایمن‌سازی و امدادرسانی اولیه بلافاصله آغاز شد و در ادامه، روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در مجموع حدود ۵۰۰ واحد مسکونی در این مجتمع دچار خسارت شدند که عمده آسیب‌ها شامل شکستگی شیشه و جابه‌جایی درب‌ها بوده است.

عسگری تصریح کرد: در همان روزهای ابتدایی، تأمین شیشه مورد نیاز به‌صورت رایگان انجام شد و ۷۷ واحد در و پنجره نیز تأمین و نصب و ۱۳۷ واحد که دچار سرقت یا آسیب درب‌های چوبی شده بودند، مورد تعویض قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ساکنان واحدهایی با تعمیرات جزئی به منازل خود بازگشته‌اند ادامه داد: دو بلوک که به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌اند همچنان در مرحله بازسازی قرار دارند و عملیات اجرایی آن‌ها بدون انتظار برای ابلاغ اعتبارات و به‌صورت تنخواه‌گردان، با نظارت نظام مهندسی آغاز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تاکید کرد: بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده شامل دیوارها، سقف‌ها و ستون‌های مجتمع نارنجستان، در حال انجام است و هم‌زمان عملیات تعویض مهاربندها، تیغه‌چینی، تأسیسات و نازک‌کاری نیز در مراحل اجرایی قرار دارد.

وی افزود: در این حادثه ۱۰۵ خودرو آسیب دیدند که مجموع خسارت برآوردشده برای آن‌ها حدود ۹۰ میلیارد ریال بوده و تمامی این خسارات پرداخت شده است.

عسگری بیان کرد: بخشی از لوازم خانگی واحدهای آسیب‌دیده در قالب پویش «ایران همدل» تأمین شده و در استان مرکزی تاکنون ۴۶۵ نفر توسط بنیاد مسکن ارزیابی و به بنیاد علوی معرفی شده‌اند.

وی گفت: در این طرح، مجموع اعتبار اختصاص‌یافته برای تأمین لوازم خانگی آسیب‌دیدگان ۳۹۰ میلیارد ریال است که شامل ۲۵۰ میلیارد ریال به‌صورت بلاعوض و ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی تصریح کرد: برای مجتمع نارنجستان نیز ۶۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض و ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت با دوره تنفس سه‌ماهه اختصاص یافته است.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان در سطح استان مرکزی ۳۷۳ واحد مسکونی دچار خسارت شده‌اند که روند تعمیر و بازسازی آن‌ها همچنان در حال انجام است.