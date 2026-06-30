به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح سه‌شنبه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره افزایش نرخ نان در استان اصفهان اظهار کرد: قیمت نان هم برای نانوایی‌های یارانه‌ای و هم آزادپز اصلاح شده است.

وی ادامه داد: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ما حق تعیین نرخ ثابت برای نانوایی‌های آزادپز را نداریم؛ به همین دلیل یک الگوی آنالیز هزینه شفاف منتشر کردیم که شامل تمام پارامترهای هزینه، دستمزد کارگر، اجاره‌بها، مواد بهداشتی و ... است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: بازرسان اتحادیه به نانوایی‌ها مراجعه می‌کنند و قیمت فروش را با آنالیز تطبیق می‌دهند. اگر قیمت اعلامی با آنالیز مطابقت داشته باشد، مشکلی وجود ندارد.

به گفته خسروی، این روش باعث کنترل بهتر بازار شده و از هرج‌ومرج جلوگیری کرده است. در ابتدا برخی آزادپزها اعتراض داشتند اما با توضیح الگو، بازار آرام‌تر شده است.

وی در ادامه به نوسانات اخیر بازار پروتئین استان اشاره کرد و گفت: در دو هفته اخیر قیمت مرغ و تخم‌مرغ به شدت نزولی بوده که این موضوع تولیدکنندگان را نگران کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: قیمت مرغ زنده و درب مرغداری به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسیده و برخی واحدها زیر قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند. نگران هستیم که ادامه این روند منجر به کاهش جوجه‌ریزی و آسیب به تولید در ماه‌های آینده شود.

خسروی ابراز کرد: بازار را به‌طور دقیق رصد می‌کنیم تا تعادل بین مصرف‌کننده و تولیدکننده حفظ شود.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و مدیریت مصرف انرژی در حال تلاش هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره آمادگی استان برای زمستان با توجه به وضعیت انرژی و پیش‌بینی‌ها درخصوص پدیده اقلیمی سوپر النینو گفت: جلسه‌ای در خصوص این پدیده برگزار شده و پیش‌بینی‌های هواشناسی در حال رصد است.