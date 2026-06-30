حسین افشین در حاشیه سفر به استان سمنان و بلزدید از مجموعههای فناورانه شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای چشمگیر این شهرستان در حوزه اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق، بر نقش کلیدی این زیستبوم مهم کشور در تحقق اهداف صادراتی دولت چهاردهم تأکید کرد.
افشین با بیان اینکه بازدید از پارک مدیا و فناوریهای دیجیتال مستقر در شاهرود یکی از برنامههای محوری این سفر بود، اظهار داشت: در این بازدید، زیرساختهای ارزشمندی در حوزههای تولید بازی، انیمیشن، هوش مصنوعی و سایر فرآوردههای رسانهای مشاهده شد که بهوضوح بیانگر ظرفیتهای مغفولمانده اما گسترده این استان در عرصه فناوریهای نرم و دیجیتال است.
معاون علمی رئیسجمهور، استقرار شرکتهای دانشبنیان در این پارک را گامی مؤثر در جهت همافزایی و توسعه کسبوکارهای خلاق دانست و تصریح کرد: فراهمآوری بسترهای فیزیکی و حمایتی برای این شرکتها، میتواند بستری رقابتی برای خلق ارزش افزوده و اشتغالآفرینی پایدار فراهم آورد.
وی همچنین از بازدید از خانه خلاق توران، به عنوان یکی از مجموعههای زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان سمنان یاد کرد و افزود: این مرکز با دارا بودن بخشهای متنوعی نظیر صنایع دستی، واحدهای تولیدی خلاقانه و کارگاههای نوآور، نویدبخش روزهای روشنی برای توسعه اکوسیستم صنایع خلاق در استان سمنان است و خوشبختانه این استان در حوزه تولیدات صنایع خلاق، گامهای مؤثری برداشته و میتواند به قطب این صنعت در کشور تبدیل شود.
افشین در ادامه با تأکید بر راهبرد اصلی دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دانشبنیان، گفت: «یکی از مهمترین اولویتهای ما در حوزه صنایع خلاق، موضوع صادرات و ارزآوری است.
وی خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در ازای برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات دانشبنیان و صنایع خلاق، تسهیلات ویژه و مشوقهای حمایتی در نظر بگیرد تا انگیزه صادرات در میان فعالان این حوزه افزایش یابد.
معاون علمی رئیسجمهور در پایان با تأکید بر تعهد دولت در حمایت از صنایع خلاق و فناور، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، شاهد جهش تولید در این عرصه و ارتقای سهم ایران در بازارهای منطقهای و بینالمللی باشیم.
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