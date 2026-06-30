دستور ویژه معاون رئیس جمهور برای رفع موانع حوزه فناوری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سه‌شنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان از مرکز تخصصی فناوری و تولید دانش بنیان تولید سریع مستقر در پارک علم و فناوری استان در شاهرود بازدید کرد.

معاون رئیس جمهور در این برنامه بخش‌های مختلف فبلاب شامل شرکت دانش بنیان تولید قطعات خودرو و همچنین پرینترهای سه بعدی بازدید و از نزدیک با روند کار این شرکت‌های دانش بنیان آشنا شد.

حسین افشین همچنین دستورات لازم را برای تسهیلگری در امر تولیدات صنایع دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان صادر کرد.

محسن نظری رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان در این بازدید گفت: فبلاب مرکز تخصصی و آزمایشگاه پیشرفته ساخت سریع در استان سمنان است که در کشور نمونه ندارد.

نظری با بیان اینکه هم اکنون ۶۰۰ شرکت فناور و دانش بنیان زیر نظر پارک علم و فناوری استان سمنان فعالیت دارد بیان کرد: بخشی از این شرکت را هم اکنون در مرکز تخصصی و آزمایشگاه پیشرفته ساخت سریع استان به تولید محصولات می‌پردازند.

وی با بیان اینکه ۱۰ مرکز نوآوری تقاضا محور و هفت مرکز رشد اصلی در کنار سه پردیس تخصصی ملی از دیگر ظرفیت‌های پارک علم و فناوری استان سمنان است بیان کرد: هفت هزار و ۵۰۴ نفر اشتغال دانش بنیان در مجموعه پارک علم و فناوری استان سمنان ایجاد شده است.

یکی دیگر از بخش‌های سفر حسین افشین معاون رئیس جمهور به شاهرود و مجموعه پارک علم و فناوری استان سمنان بازدید از مرکز ارتقای امنیت سایبری بود. مرکزی که در آن شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه سایبری استقرار و به ارائه خدمات می‌پردازند

همچنین بازدید از شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی و صنایع خلاق مانند شرکت ساخت دوربین‌های پلاک خوان و کنترل ترافیک تحلیل و داده‌های آزمایشگاهی و غیره از دیگر بخش‌های سفر حسین افشین به پارک نوفناوری استان سمنان بود