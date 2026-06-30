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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

معاون رئیس جمهور پس از شاهرود، راهی سمنان شد

معاون رئیس جمهور پس از شاهرود، راهی سمنان شد

شاهرود- معاون رئیس جمهور از نزدیک در جریان آخرین دستاوردهای فناورانهٔ شرق استان سمنان قرار گرفت و سپس برای دیدار با نخبگان و شرکت در جلسات کلیدی، عازم مرکز استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین صبح سه‌شنبه با ورود به شاهرود، نخست از پارک مدیای پارک علم و فناوری استان سمنان بازدید کرد و در جریان آخرین مراحل تکمیل این پروژهٔ کلیدی قرار گرفت.

وی سپس به همراه هیئت همراه، از خانهٔ خلاق توران، یک شتاب‌دهندهٔ تخصصی در حوزهٔ تولیدات خلاق، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای نوین، دیدن کرد.

دومین ایستگاه این سفر، مرکز امنیت سایبری مستقر در پارک علم و فناوری بود که معاون علمی رئیس‌جمهور از نزدیک با فعالیت‌های آن آشنا شد.

بازدید از فَب‌لَب «مرکز تخصصی ساخت سریع» پارک، نقطهٔ عطف این برنامه بود؛ جایی که افشین با جمعی از متخصصان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان گفت‌وگو و از دستاوردهای آنان قدردانی کرد.

در ادامه، وی نشستی کوتاه با سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و کارکنان پارک علم و فناوری استان داشت و پس از پایان بخش نخست برنامه‌های خود در شاهرود، عازم مرکز استان سمنان شد.

بر اساس این گزارش، افشین در ادامهٔ سفر خود، افزون بر شرکت در جلسات کاری در استانداری سمنان، برنامهٔ دیدار با نخبگان و فعالان علمی استان را نیز در دستور کار دارد.

کد مطلب 6875100

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