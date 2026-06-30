حسین دستگردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام در سامانه سماح جهت شرکت در راهپیمایی اربعین از ساعت ۹ صبح امروز نهم تیرماه آغاز می شود.

مدیرحج و زیارت خراسان جنوبی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نشانی samah.haj.ir برای خود و همراهانشان نام‌نویسی کنند.

دستگردی با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه سماح بعد از پرداخت وجه بیمه و دریافت کد رهگیری به اتمام می رسد، تصریح کرد: زائران پس از ورود اطلاعات هویتی، باید جزئیات سفر از جمله زمان خروج، مرز انتخابی و تاریخ بازگشت را نیز ثبت کنند.

وی ادامه داد: در پایان ثبت‌نام، کارت شناسایی اربعین و کد QR ویژه وسایل زائران صادر می‌شود. زائران این کد را چاپ و روی وسایل ضروری خود نصب کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: از آنجایی که برنامه ریزی و خدمت رسانی بهتر به زائران نیازمند اطلاعات دقیق از میزان حضور زائران و اطلاع از مرز خروجی آنان است، ثبت نام در سامانه سماح از اهمیت برخوردار است.

دستگردی تأکید کرد: در دو سال گذشته، هر سال حدود ۴۰ هزار نفر از خراسان جنوبی برای مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کردند که این میزان ۵ درصد از مردم استان را شامل می شود.

وی افزود: زائران عزیز توجه داشته باشند که گذرنامه آنان باید حدأقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.