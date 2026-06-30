اعزام روایتگران خراسان جنوبی برای ثبت حماسه تشییع رهبر شهید به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان صبح سه‌شنبه در کمیته فرهنگی ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید (ره) حوزه هنری در قالب طرح تخصصی «روایت ۸» تعدادی از نویسندگان و روایتگران استان را برای ثبت روایت‌های مردمی به مشهد اعزام خواهد کرد.

وی افزود: در حوزه رسانه و ثبت تصویر هم یک تیم پنج نفره برای تهران و حدود ۱۵ نفر برای مشهد سازماندهی شده‌اند تا در زمینه ثبت عکس، روایت و تولید مستند فعالیت کنند.

کریمیان ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است مستندی از مراسم تشییع در تهران و مشهد به صورت سریالی تولید شود و در کنار آن، یک نماهنگ از مراسم تشییع و همچنین خدمت‌رسانی مردم خراسان جنوبی به زائران تهیه و تولید شود.

وی با بیان اینکه محور اصلی این آثار، روایت حضور مردم است، اظهار کرد: در مستند تهران، روایت از دریچه نگاه عکاس اعزامی دنبال خواهد شد و خط اصلی روایت، حضور مردم در مراسم است از همین رو نگاه این تولیدات، نگاهی ملی خواهد بود.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: در مشهد هم با توجه به حضور زائران و مهاجرانی از کشورهای سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان و لبنان، این ظرفیت در تولید آثار رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

کریمیان گفت: علاوه بر مستند اصلی، دو مستند دیگر با محوریت حضور اهل سنت و همچنین حضور زائران و برادران پاکستانی پیش‌بینی شده که در صورت تأمین اعتبار، توسط دو تیم مجزا تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین یک گروه سرود برای اجرای برنامه به صورت آکاپلا در حرم مطهر رضوی هماهنگ شده است که اعزام آن از سوی آستان قدس رضوی انجام خواهد شد.

کریمیان با اشاره به ثبت روایت‌های مردمی افزود: اگر دستگاه‌ها و فعالان فرهنگی سوژه‌های مناسب، شخصیت‌های اثرگذار یا ظرفیت‌هایی در حوزه اهل سنت و خراسان جنوبی می‌شناسند، می‌توانند برای تولید آثار در اختیار حوزه هنری قرار دهند.

وی بیان کرد: تولید و انتشار این روایت‌ها از طریق کانال «ستاره‌های خاکی» انجام می‌شود و تاکنون نزدیک به ۲۰۰ روایت از حضور مردم در مراسم‌ها در این کانال منتشر شده است و علاقه‌مندان می‌توانند این روایت‌ها را مشاهده کنند.