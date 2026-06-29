حسین ترش‌آبی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی دانش‌آموزی همزمان با ایام تشییع رهبر شهید انقلاب در هشت شهرستان استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف تقویت هویت دینی و انقلابی و فراهم‌سازی زمینه حضور فعال نوجوانان در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی طراحی و اجرا می‌شود تا نسل جوان بیش از گذشته با سیره رهبر شهید آشنا شود.

وی افزود: در همین راستا، هیئت‌های دانش‌آموزی و موکب‌های خدماتی و فرهنگی در شهرستان‌های طبس، فردوس، سرایان، زیرکوه، بشرویه، نهبندان، قاین و بیرجند برپا می‌شود که علاوه بر خدمات‌رسانی به عزاداران، برنامه‌هایی همچون روایتگری، فعالیت‌های معرفتی، رسانه‌ای و تولید محتوا نیز در آن‌ها پیش‌بینی شده است.

ترش‌آبی با بیان اینکه رویکرد اصلی این طرح نقش‌آفرینی دانش‌آموزان است، بیان کرد: تلاش شده دانش‌آموزان تنها مخاطب برنامه‌ها نباشند، بلکه به‌عنوان کنشگران فرهنگی در طراحی، اجرا و مدیریت بخش‌های مختلف مراسم مشارکت داشته باشند، موضوعی که موجب تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، کار گروهی و مهارت‌های اجتماعی در میان آنان خواهد شد.

وی ادامه داد: در مجموع حدود ۳۰۰ دانش‌آموز در این برنامه‌ها به‌عنوان کنشگر فرهنگی حضور فعال خواهند داشت و در حوزه‌هایی مانند اجرای برنامه‌های فرهنگی، خدمات‌رسانی به عزاداران، فضاسازی محیطی، پشتیبانی مراسم و تولید محتوای رسانه‌ای ایفای نقش می‌کنند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خراسان جنوبی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت نوجوانان یکی از رویکردهای مهم این برنامه‌هاست و آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار، شهادت، خدمت‌رسانی و کار تشکیلاتی از اهداف اصلی آن به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: امید است این حضور فعال، زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار در جامعه باشد.