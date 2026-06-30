به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران هشت استان کشور به مقصد مشهد مقدس قرار دارد و از این جهت آمادگی ما برای خدمت رسانی به کسانی که برای مراسم تششیع رهبر شهید به خراسان رضوی می روند، اهمیت دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه همزمان با بسیج ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران این اداره‌کل نیز امکانات، نیروهای عملیاتی و تجهیزات خود را برای تأمین سفری ایمن و روان در محورهای مواصلاتی استان به کار گرفته است، بیان کرد: از جمله راهدارخانه‌ها، اکیپ‌های راهداری، گشت‌های راهداری، سامانه‌های نظارت تصویری و مرکز مدیریت راه‌ها در وضعیت آماده‌باش قرار هستند.

جلال زاده تأکید کرد: برای اینکه خدمات با کیفیتی ارائه شود، پایش مستمر محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس به‌منظور ارتقای ایمنی تردد و ارائه خدمات مطلوب به مسافران در حال انجام است و این روند ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ۲۳ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی خراسان جنوبی در محورهای اصلی استان آماده ارائه خدمات به عزاداران رهبر شهید هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اظهار کرد: بی شک این مجتمع ها و با فراهم کردن امکاناتی از جمله نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی، جایگاه سوخت، خدمات رفاهی و استراحتگاه، نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفرها و کاهش خستگی رانندگان ایفا دارند.

جلال زاده با اشار ه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محورهای استان، خاطرنشان کرد: با توجه به عبور زائران استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان از محورهای خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ما همچنین ورود زائران از کشورهای همسایه شرقی را خواهیم داشت که این مهم مد نظر قرار گرفته است.

وی یادآور شد: از رانندگان خواستاریم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را مد نظر داشته باشند و با مدیریت زمان سفر و استراحت کافی در مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و سایر کاربران جاده‌ای به وجود بیاورند.