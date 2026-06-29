سرهنگ روح الله باور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیروزیهای تاریخی و عزت امروز ایران اسلامی مرهون برکت خون پاک شهدا و رهبری داهیانه امام شهید است، اظهار کرد: آن امام همام با نثار خون شریف خویش، درس ماندگار ایستادگی، مقاومت و سرخم نکردن در برابر زورگویان را به تمام جهانیان آموخت.
وی با بیان اینکه منزلگاه نهایی استقبال از پیکر مطهر این امام عزیز، مشهدالرضا (ع) است، افزود: بر همه دلباختگان و ارادتمندان آن اسوه مقاومت فرض است که در مراسم بدرقه ملکوتی ایشان حضوری پرشور داشته باشند.
فرمانده ناحیه بسیج سملقان با اشاره به موقعیت راهبردی استان خراسان شمالی در مسیر زائران مشهد مقدس، بیان کرد: ستاد پشتیبانی مردمی، برپایی غرفههای فرهنگی، موکبهای پذیرایی و اسکان شرکت کنندگان این مراسم عظیم را یکی از مأموریتهای اصلی خود قرار داده است.
باور تصریح کرد: شهرستان سملقان بهصورت مردمی، در ایام مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس، در دو روستای مهمانک و کریک، اقدام به برپایی موکب بزرگ امام شهید خواهد کرد تا پذیرای زائران و عاشقان آن امام همام باشد.
وی از تمامی مردم شهرستان سملقان دعوت کرد با مشارکت مالی و کمکهای نقدی و غیرنقدی خود، این ستاد مردمی را در اجرای هرچه باشکوهتر این موکب یاری رسانند.
فرمانده ناحیه بسیج سملقان اعلام کرد: کلیه عزیزانی که قصد همراهی در این برنامه بزرگ را دارند در زمینه اسکان زائر، پذیرایی و کمک نقدی، میتوانند با مراجعه به سایت www.zaerimam.ir یا ارتباط با حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج، نسبت به هماهنگی و مشارکت اقدام کنند.
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