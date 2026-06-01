جاده منطقه تاریخی توس باید هویت مشخص و متمایزی پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامحسین مظفری، ضمن استقبال از پیشنهادات مرتبط با این موضوع، بر استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه ساماندهی فضاهای پیرامونی راهها تأکید و اظهار کرد: باید مطالعات تطبیقی مناسبی در کشورهای مختلف انجام شود و از تجربه کشورهایی که در این حوزه اقدامات موفقی داشتهاند، الگو بگیریم. البته باید توجه کرد که باید شرایط مشترکی نیز در ابعاد گوناگون برای الگو گرفتن وجود داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تجربه برخی کشورهای آسیای میانه افزود: کشورهایی مانند قزاقستان و ازبکستان که در سی سال اخیر وارد این عرصه شدهاند، نمونههای موفقی ارائه کردهاند و میتوان از تجربیات آنها بهره برد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در مسیر مشهد و منطقه توس اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، پروژههای مرتبط با کشفرود یا رودراه است که اقدامات خوبی در آن در حال انجام است. همچنین در جاده توس و آرامگاه فردوسی به سمت مشهد، باید رویکردی مبتنی بر هویت فرهنگی و تاریخی شکل بگیرد؛ بهویژه با تصویب منطقه تاریخی توس، لازم است این مسیر از آرامگاه فردوسی تا مشهد هویت مشخص و متمایزی پیدا کند.
مظفری با اشاره به دو ظرفیت مهم فرهنگی و معنوی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امام رضا(ع) و فردوسی دو سرمایه بزرگ استان هستند که باید به هر دو توجه شود. مخاطبان این دو ظرفیت در بسیاری موارد مشترکاند، اما هر یک در فضایی متفاوت تعریف میشوند. با وجود اقدامات انجامشده، هنوز آنگونه که باید به ظرفیت آرامگاه فردوسی و توس توجه نکردهایم و لازم است در این زمینه برنامهریزی جدیتری صورت گیرد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر مشارکت مردم در اجرای این طرحها گفت: افرادی که انگیزه مشارکت در زیباسازی دیوارها، جدارهها و سایر بخشهای این مسیر را دارند باید به میدان آورده شوند. آنچه در مباحث نظری و ایدههای ما مطرح میشود، باید برای مردم ملموس باشد و بازتاب آن در فضای عمومی نیز قابل مشاهده باشد.
وی بر ضرورت زمانبندی دقیق اجرای طرحها نیز تأکید کرد و افزود: بخشی از اقدامات از جمله جدارهسازی و ساماندهی فضاها میتواند در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود. همچنین در حوزه فضای سبز، اگرچه ممکن است فصل درختکاری در بهار را از دست داده باشیم، اما باید تا پاییز همه مقدمات، طراحیها و برنامهریزیهای لازم برای این اقدام آماده شده باشد.
مظفری با اشاره به اهمیت منطقه تاریخی توس تصریح کرد: شهردار منطقه تاریخی توس باید از جایگاه و اختیاراتی در تراز مدیریت شهری برخوردار باشد و نباید این منطقه بهعنوان یک محدوده کوچک یا حاشیهای دیده شود. حتی یک مدیریت توانمند در این منطقه میتواند پیوند مؤثری میان توس و این مسیر تاریخی برقرار کند.
