به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، «علیرضا جزءقاسمی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با عرض تسلیت دوباره شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: در شرایطی که عاشقان و دلسوختگان امام شهید، خود را برای حضور در تجمع چند میلیون نفری آیین وداع مهیا می‌کنند، شرکت آب و فاضلاب استان تهران از ابتدای آغاز به‌کار ستاد وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید، فعالیت‌های خود را برای ارائه خدمات مطلوب به تشییع‌کنندگان با تشکیل ستاد تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف خدمات آبرسانی و تامین آب و برگزاری نشست‌های منظم ستادی و منطقه‌ای متمرکز کرده است.

وی با اشاره به آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های در دسترس و مناسب آبرسانی و دفع بهداشتی فاضلاب در نقاط اصلی برگزاری آیین وداع، افزود: تاکنون اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام شده است و نظارت و بازرسی‌های مستمر برای تکمیل فعالیت‌ها تا زمان آغاز این آیین باشکوه و ارائه خدمات مطلوب به تشییع‌کنندگان در حین روزهای وداع و تشییع ادامه خواهد داشت.

وی نصب کلکتورهای متعدد در مسیرهای برگزاری آیین و پایش و کنترل مداوم و مستمر کیفی آب شرب، استقرار دستکم ۲۲۰ تانکر سیار آبرسانی و آماده‌سازی زیرساخت و تامین آب سرویس‌های بهداشتی را ازجمله اقدام‌های انجام شده برشمرد و اظهار داشت: تمامی گروه‌های عملیاتی، امدادی و فنی شرکت آبفای استان تهران با امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی و اجرایی برای ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذی‌ربط و همپای سایر مجموعه‌های خدماتی، به تشییع‌کنندگان خدمات‌رسانی کنند.

به‌گفته جزءقاسمی، تامین امکانات مناسب برای آبرسانی سیار، تامین آب موکب‌ها و شهرک‌های زائران و اقدام‌های متنوع فرهنگی ازجمله تهیه و توزیع بروشورهایی با مضامین مذهبی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در میان تشییع‌کنندگان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده آبفای استان تهران برای آیین وداع با رهبر شهید است.