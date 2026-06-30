به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در ششمین جلسه راهبری عملیات استان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مختلف در برگزاری برنامه‌های مذهبی و فرهنگی بر ضرورت تقویت مدیریت میدانی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و جلب مشارکت گسترده مردمی در برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هنر انقلاب اسلامی، مشارکت‌ دادن آحاد مردم در عرصه‌های مختلف است، گفت: نباید همه امور صرفا به جلسات اداری و تصمیمات سازمانی محدود شود، بلکه لازم است ظرفیت‌های مردمی، هیئت های مذهبی، مواکب و گروه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش فعال شوند.

حسینی با تأکید بر لزوم انسجام در حوزه اطلاع‌رسانی خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های موجود، ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی برنامه‌هاست و ضرورت دارد تصمیمات اتخاذ شده به صورت دقیق، به‌هنگام و منسجم به مردم اطلاع‌رسانی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه زنجان در برگزاری مراسم مذهبی، تصریح کرد: زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی باید در مناسبت‌های مختلف، جلوه‌ای شایسته از این ظرفیت عظیم مردمی را به نمایش بگذارد.

حسینی ضمن قدردانی از تلاش تمامی دستگاه‌ها، نهادها و فعالان مردمی، ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی، انسجام و مشارکت گسترده مردم، برنامه‌های پیش‌رو با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.