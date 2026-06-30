سازمان غذا و دارو: این محصولات را نخرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اداره کل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو دستور جمعآوری فوری محصولات زیر را صادر کرده است.
روغنهای گیاهی شرکت آراد فاقد مجوز
• روغن رزماری
• روغن اسپند
• روغن آویشن
• روغن بادام شیرین
• روغن سقز
• روغن آلوئهورا
• روغن گل سرخ
• روغن هسته انگور
• روغن خشخاش
مکملها و فرآوردههای خوراکی غیرمجاز
• پودر چاقکننده بومبا
• محصول لاغری سیب سرخ (طبالنجات)
• جلبک بلوبری (تمامی سریهای ساخت)
• پودر اسپیرولینا و مورینگا (سوپرفود)
• قطره چشمی توتیا رضایی
کپسولهای شرکت تمپرامنت فاقد مجوز
• کپسول پنج انگشت (Nus)
• کپسول دیابت نوع ۲ (Glamid)
• کپسول چربی خون (Lipid)
• کپسول تناسب اندام و لاغری (Slime)
• کپسول تقویت جنسی مردان (Man)
مصرف فرآوردههای لاغری، چاقی و قطرههای چشمی بدون نظارت دقیق و مجوز رسمی، میتواند عوارض جبرانناپذیری بر سلامت داشته باشد. همچنین فروش تمامی سریهای ساخت محصولات ذکر شده ممنوع است.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارشهای اولیه را ارائه داده و دستور جمعآوری به دانشگاهها و مناطق آزاد تجاری ابلاغ شده است.
شهروندان برای اطمینان از اصالت کالاها، باید کُد رهگیری را از سامانه تیتک استعلام کرده و تنها از داروخانههای مجاز خرید کنند.
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