به گزارش خبرنگار مهر، حسین قاسمی صبح سه شنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری دومین جشنواره مونولوگ رامسر اظهار کرد: دومین دوره این جشنواره شهریورماه سال جاری با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، مؤسسات و آموزشگاه‌های هنری شهرستان برگزار می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه حقوق شهروندی، مدیریت شهری، آسیب‌های اجتماعی، موضوعات تاریخی و حماسی، هویت ملی، فرهنگ بومی و محلی، آداب و رسوم رامسر و محیط زیست از محورهای این جشنواره است، افزود: این رویداد با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ایجاد فضای تخصصی برای هنرمندان و حمایت از استعدادهای نوجوان و جوان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: جشنواره مونولوگ علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای تولید آثار نمایشی، می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای آموزش‌های هنری و تقویت مشارکت هنرمندان در عرصه فرهنگ کمک کند.

قاسمی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رویداد گفت: این جشنواره با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مؤسسه شمیم معرفت و با حمایت فرمانداری، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فراخوان و دستورالعمل دومین جشنواره مونولوگ رامسر به‌زودی منتشر خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند آثار خود را برای حضور در این رویداد فرهنگی ارسال کنند.

در ادامه این نشست، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رامسر نیز با تأکید بر نقش هنر در تقویت انسجام اجتماعی گفت: جشنواره مونولوگ باید بستری برای ترویج هویت ملی، فرهنگ ایرانی و ایران‌دوستی باشد و آثار تولیدشده بتوانند پیام‌های فرهنگی و اجتماعی را به مخاطبان منتقل کنند.

کمیل شعبانیان افزود: هنر رساترین زبان جامعه است و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند ضمن تقویت گفت‌وگوهای فرهنگی، زمینه همبستگی اجتماعی و مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه را فراهم کند.