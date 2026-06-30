محمود کریمیان، مدیر نوشت‌افزار کاغذباد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهره‌گیری از شخصیت‌های مفاخر ایرانی در طراحی نوشت‌افزارهای این مجموعه، گفت: ما در مجموعه کاغذباد، از طرح‌های مفاخر و شخصیت‌های ایرانی مثل رستم، سهراب، گردآفرید، حافظ و سعدی استفاده کرده‌ایم. این انتخاب برخاسته از یک نیاز ملموس در خانواده‌مان بود، یعنی فرزندانمان نخستین انگیزه ما برای شروع این مسیر بودند.

کریمیان، ادامه داد: پس از بررسی ایده‌های مختلف، دریافتیم فرهنگ غنی فارسی و ضرورت بازنمایی قهرمانان ایرانی، نیازی جدی است و هیچ منبعی غنی‌تر و برتر از شاهنامه فردوسی وجود ندارد. این شخصیت‌ها حاصل نبوغ شاعر قدرتمند ایرانی است که میراث آن‌ سال‌ها بین مردم زیسته است.

مدیر مجموعه کاغذباد، به نقش نوشت‌افزار به عنوان یک کالای رسانه‌ای در ترویج فرهنگ پرداخت و بیان کرد: ما نوشت افزار را صرفا یک کالای مصرفی نمی‌بینیم، بلکه از دید ما، یک رسانه است. کودک در تمام طول سال تحصیلی و در تمامی روزهای خود، این رسانه را در دست دارد و حتی آن را به نمایش می‌گذارد. بنابراین، حک کردن طرح مفاخر ایرانی بر روی نوشت افزارهایی که هر روز در دسترس کودکان هست، می‌تواند تاثیری بسیار مثبتی در آشنایی آنان با هویت و فرهنگ ملی ایران داشته باشد.

او، با اشاره به حضور پررنگ طرح‌های بیگانه در نوشت‌افزارهای ایرانی و تأثیرپذیری کودکان از فرهنگ غیرایرانی، گفت: در حال حاضر، ما شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از بازار نوشت‌افزار ایران با طرح‌های بیگانه و خارجی اشغال شده است که عامل اصلی آن، نقش رسانه‌ها است. تقریبا تمامی شخصیت‌های موجود در نوشت‌ها، نخست از طریق رسانه‌های تصویری پدید آمدند؛ این مسئله حتی در مورد رسانه‌های داخلی صادق است.

کریمیان، افزود: زمانی که قهرمانان پوشالی غربی، ذهن و قلب کودکان ایرانی را هدف قرار می‌دهند، می‌توان مطمئن شد که در عرصه نبرد فرهنگی، در زمین غرب بازی خواهیم کرد. تاثیرپذیری کودکان از رسانه‌های تصویری بدون شک بسیار بالاست؛ چرا که شخصیت‌ها ابتدا توسط رسانه‌ها معرفی شده و سپس در چرخه صنایع فرهنگی، به کودکان تحمیل می‌شوند.

مدیر مجموعه کاغذباد، با اشاره به غلبه‌ طرح‌های بیگانه در بازار تولیدات داخلی، از رویکرد جدید این مجموعه از طریق همکاری با سایر تولیدکنندگان و واگذاری حق امتیاز طرح‌های بومی خبر داد و گفت: اگرچه حجم تولیدات داخلی بسیار زیاد است، اما به دلیل تمرکز بیش از اندازه تولیدکنندگان بر فروش و دنبال کردن ترندهای روز، استقبال از محتوای بومی و ایرانی کمتر شده است.

او، اضافه کرد: ما قصد داریم این طرح‌های ایرانی را گسترش دهیم و اولویت ما همکاری با سایر تولیدکنندگان از طریق واگذاری حق امتیاز طرح‌ها است. چرا که با این روش، محصولات با کیفیت بالاتر به دست مخاطب می‌رسد و سایر تولیدکنندگان نیز می‌توانند سهم خود را در نشر محتوای بومی ایفا کنند.

کریمیان در پایان، بر نقش پررنگ خانواده‌ها در جهت‌دهی به انتخاب درست نوشت‌افزار تاکید کرد و افزود: تا کنون استقبال کودکان از این طرح‌های ایرانی بی‌نظیر بود. این نشان می‌دهد که فطرت ایرانی کودکان بسیار پذیرای این نمادها است. در این میان نقش خانواده‌ها در جهت‌دهی به انتخاب‌های درست نیز بسیار پر رنگ است.