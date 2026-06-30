به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، این برنامه که Reti-Pioneer نامیده می شود، گامی در جهت تشخصیص بسیاری از بیماری های مختلف با یک اسکن چشم است و روش تشخیصی سریع تر برای تشخیص این بیماری ها و افزایش دسترسی به تست های حیاتی فراهم می کند.

«ژوتینگ ژو» استادیار مرکز تحقیقات چشم استرالیا(CERA) یکی از رهبران این تحقیق است که در نشریه «نیچر مدیسین» منتشر شده است. به گفته او این فناوری سبب می شود تشخیص بیماری ها به خصوص در مناطق دور افتاده کارآمدتر شود.

ژو در این باره می گوید: فناوری مذکور یک مزیت واقعی برای سلامت عمومی به حساب می آید. بیماران می توانند به جای انتظار برای نتایج وقت گیر آزمایش ها، به طور آنی به اطلاعاتی درباره سلامت خود دست یابند و در اسرع وقت مداخله پزشکی را آغاز کنند.

Reti-Pioneer با استفاده از چند سامانه هوش مصنوعی عکس های چشمان را اسکن و نشانه های نامحسوس بیماری ها که شناسایی آنها غیرممکن است را ردیابی می کند. این مدل ها با استفاده از هزاران عکس چشم مربوط به افراد سالم یا دچار بیماری آموزش دیده اند. این سامانه ها برای شناسایی نشانه هایی از بیماری که با چشم غیر مسلح غیرممکن است، آموزش دیده اند.

اسکن چشم نه تنها ارزان تر و آسانتر از دیگر روش های تشخیص بیماری مانند آزمایش خون انجام می شود، بلکه نتایج را ظرف چند ثانیه ارائه می کند.

این پژوهش که در درجه اول در مراکز خدمات درمانی در چین انجام شد، نشان داد سامانه مذکور فرایند اسکن دقیقی را برای کمک به تصمیم گیری پزشکان درباره سلامت بیمار بدون انتظار برای نتایج کند تست ها، فراهم می کند.

ژو در این باره می افزاید: چین یکی از کارآمدترین سیستم های خدمات بهداشتی جهان را در اختیار دارد به طوریکه نتیجه آزمایش خون بیماران در ۹ ساعت ارائه می شود. اما سیستم جدید حتی از آن هم سریع تر است. در کشورهایی مانند استرالیا، سنگاپور و آمریکا نتایج آزمایش ها ممکن است چند روزه ارائه شوند یا در مناطق دور افتاده اگر نیاز باشد نمونه ها به آزمایشگاه انتقال یاند، امکان دارد این فرایند یک هفته طول بکشد.