روبات ایتالیایی به کمک بیماران ALS آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این روبات ۱.۲ متری «آلتر اگو» نام دارد و می تواند به جای یک پزشک از راه دور کار کند، برای بیمار یک بطری آب بیاورد یا در درمان به او راهنمایی کند.

«دانیل سنا» بیمار ۳۱ ساله ای در بیمارستان سطح درد خود را در نمایشگر متصل به قفسه سینه بیمار ثبت می کند. روبات نیز که روی چهار چرخ حرکت می کند، می گوید: سلام دنی. حالت چطور است؟ به چیزی احتیاج داری؟

این روبات به طور همزمان داده های جمع آوری شده را به بخش پرستاری می فرستد. «آلتراگو» از آوریل در بخشی که بیماران دچار ALS را درمان می کند، تحت آزمایش است.

«کریستین لونتا» مدیر بخش توان‌بخشی عصب‌حرکتی در این باره می گوید: در ابتدا ما بیم آن داشتیم که بیماران واکنشی منفی نشان دهند. اما به سرعت از عملکرد آن راضی شدند زیرا ابزار برای ایجاد کنجکاوی طراحی شده و حداقل عملکردهای آن نشان دهنده طیف وسیعی از کاربردهای احتمالی است.

این پروژه یک طرح همکاری بین انستیتو فناوری ایتالیا و دانشگاه پیزا در شمال این کشور است که هم اکنون روبات را از راه دور با کمک یک اپراتور کنترل می کند. روبات از ماه جولای به طور خودکار فعالیت می کند.

شکوفایی هوش مصنوعی پیشرفت در حوزه روباتیک را تسریع کرده اما این ابزارها هنوز به میزان زیادی آموزش نیاز دارند تا بتوانند به طور مستقل کار کنند. به گفته «مانوئل کاتالانو» از انستیتو فناوری ایتالیا، هدف از این آزمایش کار با بیماران و پرستاران است تا به درک بهتری از مرزهای فعالیت روبات یا آنچه که در یک بخش بیمارستان می تواند انجام دهد، دست یافت.

آلتر اگو می تواند به تدریج به بیماران و پرستاران در خانه نیز کمک کند.