روش تشخیص سرطان پروستات تهاجمی دقیق تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «تورگردور پالسدوتیر»، نویسنده اول مقاله و محقق موسسه کارولینسکا در استکهلم، گفت: «چالش اصلی در غربالگری سرطان پروستات فقط یافتن موارد بیشتر سرطان نیست، بلکه شناسایی سرطان‌هایی است که واقعاً خطرناک هستند.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «نتایج ما نشان می‌دهد که آزمایش خون جدید Stockholm۳ موارد سرطان تهاجمی‌تری را نسبت به PSA [آنتی‌ژن اختصاصی پروستات] شناسایی می‌کند، بدون اینکه تعداد پیگیری‌های غیرضروری را افزایش دهد.»

محققان در سوئد بیش از ۱۲۶۰۰ مرد بین ۵۰ تا ۷۴ سال را با استفاده از آزمایش خون جدید Stockholm۳ و آزمایش استاندارد PSA آزمایش کردند و سپس آنها را به مدت دو سال از طریق ثبت ملی سرطان پیگیری کردند.

برخلاف آزمایش استاندارد PSA که یک پروتئین خون واحد را اندازه‌گیری می‌کند، آزمایش Stockholm۳ چندین نشانگر پروتئینی و ژنتیکی را با عواملی مانند سن و سابقه خانوادگی ترکیب می‌کند تا خطر ابتلا به سرطان پروستات تهاجمی را بهتر ارزیابی کند.

این مطالعه نشان داد که این روش، ۹۰ درصد از سرطان‌های پروستات را در مقایسه با ۷۴ درصد برای PSA، بدون نیاز به آزمایش‌های غیرضروری بیشتر در مردان، تشخیص داده است.

محققان گفتند که آزمایش جدیدتر همچنین به طور قابل توجهی سرطان‌های جدی کمتری را تشخیص نداده است، در حالی که تعداد مشابهی از مردان را که بیماری تهاجمی نداشتند، به عنوان افراد پرخطر شناسایی کرده است.

پالسدوتیر گفت: «این نتایج به تغییر بالقوه در نحوه انجام غربالگری سرطان پروستات اشاره دارد. یک آزمایش خون دقیق‌تر می‌تواند تشخیص زودهنگام بیماری تهاجمی را امکان‌پذیر کند و در عین حال تعداد معاینات و اقدامات پیگیری غیرضروری را کاهش دهد.»

محققان گفتند که پیگیری طولانی‌تر هنوز برای تعیین اینکه آیا این آزمایش بقا و سایر پیامدهای بیمار را بهبود می‌بخشد، مورد نیاز است.