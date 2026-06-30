به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه بررسی و رفع موانع تأسیساتی پروژههای تقاطعهای غیرهمسطح بروجرد، اظهار کرد: شهرداری بروجرد با مسئولیتپذیری اجرای همزمان پنج تقاطع غیرهمسطح، اقدام بزرگی را آغاز کرده و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) نیز همانند سایر پروژههای عمرانی استان، با توان فنی مناسب اجرای این طرحها را بر عهده دارد که جای قدردانی دارد.
تأکید بر تسریع در اجرای پروژهها
وی افزود: باتوجهبه تأکید استاندار لرستان بر تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و بهرهبرداری از آنها در زمان وعدهدادهشده، استانداری وظیفه خود میداند هرگونه اختلاف یا مانع میان دستگاههای اجرایی را در سریعترین زمان ممکن برطرف کند تا پروژهها بدون وقفه ادامه پیدا کنند.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به مصوبات این جلسه، گفت: شرکت گاز استان متعهد شد از ابتدای هفته آینده تیم اجرایی خود را در محل پروژه تقاطع شهید سلیمانی مستقر کرده و عملیات جابهجایی خطوط گاز در تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی را آغاز کند. این اقدام در حالی انجام میشود که هنوز فرایند انعقاد قرارداد و ارائه ضمانتنامه به طور کامل نهایی نشده، اما بهمنظور جلوگیری از تأخیر در پروژه، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
آخرین خبرها از سه تقاطع غیرهمسطح و زیر گذر بروجرد
مجیدی با اشاره به وضعیت پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام (ره)، بیان کرد: این پروژه هماکنون حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما وجود تأسیسات آبوفاضلاب موجب شده پیمانکار عملاً جبهه کاری مؤثری در اختیار نداشته باشد. انتظار میرود شرکت آبوفاضلاب نیز در سریعترین زمان نسبت به جابهجایی تأسیسات اقدام کند تا با استفاده از شرایط مناسب آبوهوایی، پروژه با سرعت بیشتری تکمیل شده و در صورت رفع این موانع، امکان بهرهبرداری آن در هفته دولت فراهم شود.
وی درباره پروژه زیرگذر نواب نیز، گفت: در این پروژه که تازه شروع شده تنها یک خط انتقال آب بهعنوان معارض وجود دارد که مقرر شد شرکت آبوفاضلاب پیگیری لازم را برای جابهجایی آن انجام دهد.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: در تقاطع غیرهمسطح دستجردی مطالعات و طراحی نهایی هنوز به پایان نرسیده و بر اساس نظر کارشناسی، تعمیق لوله گاز راهکار پیشنهادی برای رفع معارض تأسیساتی است که مشکل خاصی در اجرای آن وجود ندارد.
تعطیلی یا وقفه در اجرای پروژههای عمران شهری بروجرد قابلتوجیه نیست
مجیدی همچنین درباره معارض فیبر نوری، تصریح کرد: مقرر شد بازدید میدانی توسط دستگاههای ذیربط انجام شود و در صورت تأیید فرسودگی یا بلااستفاده بودن خطوط موجود، عملیات اجرایی پروژه بدون تأخیر ادامه یابد.
وی تأکید کرد: باتوجهبه اهمیت این پروژهها در روانسازی ترافیک و افزایش رضایتمندی شهروندان، هیچگونه تعطیلی یا وقفه در روند اجرای آنها قابلتوجیه نیست و استانداری لرستان مطابق تأکیدات استاندار، آمادگی دارد هر زمان پروژهها با مشکل یا ناهماهنگی میان دستگاهها مواجه شدند، برای رفع موانع ورود کند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: خوشبختانه در ایام جنگ تحمیلی اخیر نیز هیچ پروژه عمرانی در استان لرستان تعطیل نشد. اگرچه در برخی پروژهها به دلیل شرایط موجود، سرعت اجرا کاهش یافت، اما هیچ پروژهای متوقف نشد و اکنون انتظار میرود با همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی، شتاب اجرای پروژهها افزایشیافته و مردم هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این طرحهای مهم عمرانی باشند.
مجیدی، گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، دستگاههای خدماترسان موظف شدند ظرف مدت تعیینشده نسبت به جابهجایی تأسیسات مزاحم اقدام کنند تا جبهههای کاری پروژهها به طور کامل در اختیار پیمانکار قرار گیرد و روند اجرای تقاطعهای غیرهمسطح بروجرد با سرعت بیشتری ادامه یابد.
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