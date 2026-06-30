پروژه راه ماهیرود–فراه در آستانه بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد مودی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و دستگاه‌های مرتبط، روند اجرای پروژه راه ماهیرود–فراه با شتاب مناسبی در حال انجام است.

وی افزود: امسال نیز منابع مالی جدیدی برای ادامه اجرای این پروژه تأمین شده و بخشی از اعتبارات مورد نیاز به پروژه تزریق شده است که نقش مهمی در تسریع عملیات اجرایی داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت پروژه گفت: عملیات راهسازی اکنون وارد محدوده ولایت فراه شده و فاصله باقی‌مانده تا اتصال کامل مسیر به این شهر حدود چهار کیلومتر است.

مودی ادامه داد: با روند فعلی اجرای پروژه، پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا سه یا چهار هفته آینده مسیر به ولایت فراه متصل شود و سپس مراحل تکمیلی و تعهدات قراردادی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از این پروژه افزود: در جریان سفر اخیر، مقامات محلی ولایت فراه از روند اجرای پروژه ابراز رضایت و قدردانی کردند و همکاری مناسبی میان طرفین برای تکمیل این مسیر وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم روند فعلی، امکان افتتاح این پروژه پیش از دور بعدی نشست‌های مشترک و در آینده نزدیک فراهم خواهد شد؛ پروژه‌ای که نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری و تقویت ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان از طریق مرز ماهیرود خواهد داشت.