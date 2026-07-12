به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نشست مشترک با کامران پولادی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه محور مرزنآباد - دزدبن در شبکه راههای کشور، اظهار کرد: این مسیر یکی از محورهای مهم ارتباطی شمال و جنوب کشور است و بخش قابلتوجهی از ترافیک تهران به غرب مازندران از آن عبور میکند؛ از همین رو، پیشبرد عملیات اجرایی این پروژه برای شرکت ساخت و توسعه در اولویت قرار دارد.
وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، عملیات روکش آسفالت پنج کیلومتر ابتدایی محور مرزنآباد - دزدبن باید تا ۱۵ شهریورماه سال جاری به پایان برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای این پروژه بیان کرد: محور مرزنآباد - دزدبن به طول ۱۵ کیلومتر در دست اجراست و تاکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. شرکت ساخت و توسعه تلاش میکند با هماهنگی دستگاههای اجرایی، مشاوران و پیمانکاران، روند اجرای پروژه مطابق برنامه زمانبندی پیشبینیشده ادامه یابد.
بازوند در پایان با اشاره به مباحث مطرحشده درباره محور مرزنآباد - کلاردشت، خاطرنشان: موضوعات اجرایی این مسیر نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم برای پیگیری مراحل بعدی اجرای پروژه انجام شد.
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