روسیه ۴ شهرک جدید را تحت کنترل خود گرفت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور ۴ شهرک را در منطقه عملیات نظامی ویژه تصرف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش رسمی، شهرک های مذکور شامل موارد زیر است: ۲ شهرک در استان دنیپروپتروفسک و ۲ شهرک در استان‌های زاپوریژیا و سومی.

نظامیان ارتش روسیه از ۱۵ تا ۲۱ ژوئن جاری، ۵ شهرک را حت کنترل خود گرفته‌اند که تمامی آنها در منطقه دونتسک قرار دارند.

دیروز نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور پس از عملیات فشرده، شهرک‌های بیسانتسی در استان دنیپروپتروفسک و نووسیلوفکا در استان زاپوریژیا را تصرف کرده‌اند، علاوه بر این، پیشرفت قابل توجهی در تمام جبهه‌های نبرد در منطقه عملیات نظامی ویژه به دست آورده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای فاش کرد که واحدهای تهاجمی تیپ ۳۶ تفنگ موتوری مستقل ارتش ۲۹ مشترک، خطوط دفاعی اوکراین را شکسته و شهرک بیسانتسی را به طور کامل تصرف کرده‌اند.

عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین پس از آغاز آن در فوریه ۲۰۲۲، وارد چهارمین سال خود شده است. تلاش‌های زیادی برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ صورت گرفته است، اما تاکنون هیچ یک از آنها نتوانسته‌اند در این زمینه پیشرفتی ایجاد کنند.