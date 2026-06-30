به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری صبح سه شنبه در نشست کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، مسئولیت رسانهها در تبیین صحیح وقایع و انتقال دقیق پیام رویداد تاریخی رهبر شهید به افکار عمومی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
وی افزود: انتظار میرود رسانهها با بهرهگیری از همه ظرفیتهای حرفهای، تصویری دقیق، جامع و اثرگذار از این مراسم را به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه دهند و در ثبت این رخداد تاریخی نقشآفرینی کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری این مراسم گفت: ستاد برگزاری با تشکیل کارگروههای تخصصی، از جمله کمیته رسانه و فضای مجازی، زمینه هماهنگی لازم برای اطلاعرسانی منسجم، پوشش فراگیر و تولید محتوای فاخر را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: این کارگروه مأموریت دارد با انسجامبخشی به فعالیتهای رسانهای، بستر انعکاس گسترده مراسم در سطح ملی و بینالمللی را مهیا کند و از تمامی ظرفیتهای موجود در این حوزه بهره بگیرد.
ثبت رویداد تشییع رهبر شهید برای آیندگان ضروری است
حیدری با تأکید بر ضرورت تولید محتوای ماندگار از آیین تشییع رهبر شهید گفت: این مراسم یک رویداد تاریخی است و باید لحظهبهلحظه آن با دقت ثبت، مستندسازی و برای نسلهای آینده حفظ شود.
وی افزود: ثبت دقیق ابعاد مختلف این مراسم، علاوه بر انعکاس فضای حاکم بر جامعه، میتواند به عنوان سندی ارزشمند از حضور و همبستگی ملت ایران در حافظه تاریخی کشور باقی بماند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با قدردانی از عملکرد اصحاب رسانه در حوادث و بحرانهای اخیر اظهار کرد: خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانهای در روزهای دشوار جنگ و بحران، با حضوری مؤثر، مسئولانه و انقلابی، نقش مهمی در مدیریت فضای افکار عمومی ایفا کردند.
وی افزود: تلاشهای بیوقفه اصحاب رسانه در خنثیسازی عملیات روانی و جنگ رسانهای دشمن، جلوهای از تعهد حرفهای و مسئولیتپذیری آنان در قبال منافع ملی بود.
حیدری با اشاره به اهمیت جنگ روایتها در عرصه رسانه گفت: اگرچه جبهه استکبار از امکانات گسترده رسانهای و فناوریهای پیشرفته برخوردار است، اما آنچه جبهه حق را متمایز میکند، تکیه بر حقیقت، صداقت و امانتداری در اطلاعرسانی است.
وی ادامه داد: هر اندازه روایت صحیح و مستند از وقایع با سرعت و دقت بیشتری به مخاطبان منتقل شود، امکان اثرگذاری فضاسازیها و روایتهای تحریفشده دشمن کاهش خواهد یافت.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان تصریح کرد: امروز بیش از گذشته، آموزههای اسلام ناب و مکتب عدالتخواهی و ظلمستیزی در سطح جهان مورد توجه ملتها قرار گرفته و این حقیقت، جایگاه خود را در افکار عمومی تثبیت کرده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی رسانههای کشور گفت: انتظار میرود تمامی فعالان رسانهای با وحدت، هماهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای حرفهای خود، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم و انعکاس گسترده آن را در عرصههای ملی و بینالمللی فراهم کنند.
قم- معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم گفت: پوشش دقیق، تولید محتوای اثرگذار و ثبت ماندگار آیین تشییع رهبر شهید، از مهمترین مأموریتهای فعالان رسانهای در این رویداد بزرگ است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری صبح سه شنبه در نشست کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، مسئولیت رسانهها در تبیین صحیح وقایع و انتقال دقیق پیام رویداد تاریخی رهبر شهید به افکار عمومی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
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