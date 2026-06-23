به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فلاحی ظهر سه شنبه در نخستین نشست کمیته فرهنگی و تبلیغی هماهنگی مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مرتبط با مراسم‌های پیش‌رو در سالن کنفرانس مجتمع فجر سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، اظهار کرد: مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی در این مقطع مسئولیتی فراتر از اجرای برنامه‌های معمول بر عهده دارند و باید برای ثبت و انتقال این رویداد به نسل‌های آینده برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان افزود: مردم استان کردستان همگام با مردم سراسر کشور با حضور در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت و همراهی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

فلاحی با بیان اینکه شخصیت رهبر شهید دارای ابعاد مختلف علمی، دینی، فرهنگی و مدیریتی بوده است، گفت: توجه به فرهنگ، هویت اسلامی ـ ایرانی، پیشرفت علمی، استقلال و عزت ملی از جمله ویژگی‌هایی است که باید در تولیدات فرهنگی و محتوای مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: پیام‌ها و برنامه‌های تولیدی باید از انسجام لازم برخوردار باشد و با محوریت ارزش‌های دینی، وحدت ملی و حفظ آرامش اجتماعی طراحی و اجرا شود.

تدوین برنامه‌های فرهنگی در سطح استان

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، از جمله مأموریت‌های کمیته فرهنگی و تبلیغی را تدوین پیام‌ها و محتوای واحد، فضاسازی فرهنگی در سطح شهرها و اماکن عمومی، هماهنگی با رسانه‌ها، برگزاری محافل قرآنی، نشست‌های فرهنگی، شب‌های شعر و تولید محصولات فرهنگی و چندرسانه‌ای عنوان کرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد، دانشگاه‌ها، مدارس، ائمه جمعه و جماعات، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌ها تأکید کرد.

فلاحی با اشاره به اهمیت مدیریت فضای مجازی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و پاسخگویی به شبهات و اخبار نادرست باید از طریق مراجع رسمی و با هماهنگی میان دستگاه‌ها انجام شود.

وی با تأکید بر پرهیز از موازی‌کاری میان مجموعه‌ها گفت: موفقیت این مأموریت در گرو تعامل، هم‌افزایی و اقدام هماهنگ همه دستگاه‌های عضو کمیته خواهد بود.

معاون امور فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در ۱۰ شهرستان استان خبر داد و گفت: شعرخوانی، محافل انس با قرآن و ختم قرآن کریم از جمله برنامه‌هایی است که در پایان مراسم‌های تشییع برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای برنامه‌های این مناسبت اعلام کردند.