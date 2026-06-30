بیش از یک میلیارد تراکنش دولت الکترونیک در جنگ ۴۰ روزه ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از اجرای پروژههای ملی هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، توسعه زیستبومهای دولت دیجیتال و یکپارچهسازی دادههای کشور خبر داد و اعلام کرد که این طرحها با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، زمینه ارتقای حکمرانی هوشمند، بهینهسازی مصرف انرژی و تسهیل ارائه خدمات دولت الکترونیک را فراهم میکنند.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان فناوری اطلاعات ایران، از نزدیک در جریان آخرین پروژهها، برنامهها و اقدامات این سازمان در حوزه دولت هوشمند، توسعه زیستبومهای دیجیتال و مدیریت هوشمند انرژی قرار گرفتند.
داشبورد ملی، مصرف انرژی ساختمانهای دولتی را هوشمند پایش میکند
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با تشریح پروژههای کلان مدیریت انرژی، گفت: «یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه، ایجاد داشبورد ملی کنترل هوشمند مصرف ساختمانهای دولتی است که مجموعهای از طرحهای هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی بر پایه آن تعریف و اجرا شده است.»
وی افزود: «این سامانه میزان مصرف آب، برق و گاز ساختمانهای دولتی را پایش، ساختمانهای پرمصرف را شناسایی و مصرف واقعی را با الگوهای استاندارد مقایسه میکند.»
صدر تأکید کرد: «در این پروژه تنها موضوع نظارت مطرح نیست، بلکه تحلیل اقتصادی نیز بخش مهمی از سامانه را تشکیل میدهد؛ بهگونهای که میزان سرمایهگذاری مورد نیاز و زمان بازگشت سرمایه نیز محاسبه میشود.»
وی گفت: در برخی پروژههای بهینهسازی، هزینههای انجامشده در کمتر از یک سال بازمیگردد و پس از آن صرفهجویی خالص برای دستگاهها ایجاد میشود.
زیستبومهای دولت دیجیتال با محوریت بخش خصوصی توسعه مییابد
معاون وزیر ارتباطات، پروژه «زیستبومهای دیجیتال دولت» را از پروژههای فاخر ملی دانست و گفت: این پروژه ظرفیت حضور و کسب موفقیت در رویدادهای بینالمللی را دارد و برای طراحی آن، با همکاری دانشگاههای برتر کشور، بیش از ۲۰ هزار صفحه مطالعه انجام شده است.
وی افزود: در فاز نخست، هفت زیستبوم دیجیتال اجرایی میشود و اجرای آنها با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی انجام خواهد شد.
صدر تصریح کرد: حذف سامانههای موازی، یکپارچهسازی خدمات و تسهیل فرایندهای هر حوزه از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
پروژه GNAF زمینهساز تصمیمگیری دقیقتر در حکمرانی داده
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به پروژه GNAF، گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور در سالهای گذشته، نبود زبان مشترک میان دادهها و سامانههای مختلف بوده است و همین موضوع تحلیل دقیق و سیاستگذاری مؤثر را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: هدف این پروژه آن است که با استفاده از شناسههایی مانند کد ملی و کدپستی، اطلاعات مرتبط تجمیع شود تا بتوان تصویری دقیق از الگوهای مصرف، تعداد اشتراکها و وضعیت بهرهبرداری هر فرد یا هر واحد ارائه کرد.
صدر با قدردانی از همکاری شرکت ملی پست در اجرای این پروژه، گفت: فرایند تطبیق دادهها بهصورت استانبهاستان در حال انجام است و میزان انطباق اطلاعات نسبت به ابتدای اجرای طرح، رشد قابل توجهی داشته است.
نخستین پروژه مشارکت عمومی-خصوصی در مدیریت انرژی آغاز شد
معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اجرای طرحهای مدیریت انرژی، گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران در این حوزه چند کلانپروژه تعریف کرده و جلسات منظمی با کمیسیون صنایع برگزار شده است.
وی افزود: در نتیجه این همکاریها، نخستین پروژه مشارکت عمومی-خصوصی بهعنوان پروژه مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت ملی گاز، با مجوز سازمان برنامه و بودجه در حال اجراست و فراخوان اجرای آن نیز از سوی شرکت ملی گاز منتشر شده است.
ثبت یک میلیارد تراکنش دولت الکترونیک در دوره جنگ ۴۰ روزه
صدر، با اشاره به عملکرد زیرساختهای دولت الکترونیک در دوره جنگ ۴۰ روزه، گفت: در این مدت خدمات الکترونیکی بدون قطعی جدی به مردم ارائه شد و بیش از یک میلیارد تراکنش بر بستر دولت الکترونیک به ثبت رسید که رکوردی قابل توجه محسوب میشود.
وی در پایان اظهار کرد: بر بستر سامانه «دیدهبان»، امکان رصد وضعیت خدمات الکترونیکی تمامی دستگاههای اجرایی برای مردم، دستگاههای ارائهدهنده خدمات و نهادهای نظارتی فراهم شده است.
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