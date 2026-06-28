بندهای دیگری از سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی ارتقا تولید محتوای فضای مجازی کشور به منظور ادامه بررسی پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی تشکیل جلسه داد و بندهای دیگری از این پیش نویس را بررسی و تصویب کرد.

سند تبلیغات تجاری از مجموعه اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است که براساس آن قرار است مجموعه اقدامات توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی مشخص شود. در این جلسه، ماده ۶ پیش نویس مربوط به اقدامات اجرایی دستگاه های مسئول تصویب و بررسی مواد آخر درباره ضمانت اجرا و شاخص های ارزیابی، به جلسات آتی کمیسیون موکول شد.

براساس سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی متولی تدوین این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و با نهایی شدن این سند، قرار است تبلیغات قانونمند در فضای مجازی توسعه یابد و منابع و اعتبارات تخصیص یافته به سمت تبلیغات مفیدتر هدایت شود.

گفتنی است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت صمت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی و غیره نسبت به تهیه پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی اقدام کرده بود و مرجع تصویب و ابلاغ نهایی این سند، براساس سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، کمیسیون عالی ارتقاء تولید محتوای فضای مجازی کشور است.