تصرف ۲ شهرک دیگر توسط ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهرک‌های «پیسانتسی» در منطقه دنیپروپتروفسک و شهرک «نووسلووکا» در زاپروژیا تصرف شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: شهرک‌های پیسانتسی در منطقه دنیپروپتروفسک و نووسلووکا در منطقه زاپروژیا توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: ۲ فروند میگ-۲۹ اوکراینی، یک موشک هیمارس و ۵۹۰ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته نیز منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار دادن انبار سوخت و تأسیسات انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.