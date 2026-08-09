احتمال شکست اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، نتایج یک نظرسنجی جدید که از سوی مؤسسه تحقیقات یون ترکیه انجام شده نشان می دهد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم ممکن است در برابر دو چهره اصلی جریان مخالف شکست بخورد.

این نظرسنجی با مشارکت ۳ هزار نفر در ۵۱ استان ترکیه طی ماه اوت انجام و از شرکت کنندگان درباره گزینه های احتمالی خود در صورت راهیابی اردوغان و اکرم امام اوغلو به دور دوم سؤال شده است.

اکرم امام اوغلو شهردار تعلیق شده استانبول و رئیس اتحادیه شهرداری های ترکیه و یکی از مهم ترین چهره های مخالف دولت به شمار می رود و از او به عنوان رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری آینده یاد می شود. او از ۱۹ مارس ۲۰۲۵ در زندان مرمره در سیلیوری تحت بازداشت به سر می برد.

براساس نتایج این نظرسنجی امام اوغلو ۵۱.۳ درصد آرا را به دست آورده و اردوغان ۴۸.۷ درصد را از آن خود کرده است.

در سناریوی دیگری نیز منصور یاواش شهردار آنکارا با ۵۳.۴ درصد در برابر ۴۶.۶ درصد از اردوغان پیش افتاده است.

این نتایج در مقایسه با عملکرد اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ منتشر شده است. او در آن انتخابات ۲۷ میلیون رأی معادل ۵۲.۱۸ درصد آرا را به دست آورد.