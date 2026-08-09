به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال ایران در حالی خود را برای آغاز فصل جدید آماده می‌کند که باشگاه استقلال نیز به دنبال جبران نتایج ضعیف فصل گذشته است. آبی‌پوشان که پس از چند سال دوری، سال گذشته به لیگ برتر بازگشتند، نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشته باشند و در جمع تیم‌های پایین جدول قرار گرفتند.

استقلال فصل گذشته بازی‌های خانگی خود را در گنبد برگزار کرد و در طول فصل، ابتدا کامبیز یعقوبی هدایت این تیم را بر عهده داشت و پس از آن آرش صادقیانی روی نیمکت نشست. با این حال، تغییرات کادر فنی نیز نتوانست شرایط استقلال را بهبود ببخشد و در نهایت با تعطیلی لیگ در پی جنگ تحمیلی، مسابقات ناتمام ماند.

باشگاه استقلال امسال نیز قصد دارد در لیگ برتر والیبال تیم‌داری کند، اما هنوز محل برگزاری بازی‌های خانگی این تیم مشخص نشده است. در حال حاضر گنبد، تهران و مشهد سه گزینه احتمالی برای میزبانی هستند که البته احتمال میزبانی گنبد کمتر از دو گزینه دیگر است و مشهد شانس بیشتری برای میزبانی دارد.

تکلیف کادر فنی استقلال نیز هنوز مشخص نشده است. پیش از این صحبت‌هایی درباره حضور یک سرمربی خارجی مطرح شده بود، اما مدیران باشگاه این گزینه را منتفی کرده‌اند و در حال بررسی دو گزینه ایرانی برای هدایت تیم هستند.

همچنین در روزهای اخیر اخباری درباره جذب بازیکن از سوی استقلال مطرح شده است، اما پیگیری خبرنگار مهر نشان می‌دهد این باشگاه تاکنون هیچ قرارداد رسمی با بازیکنی منعقد نکرده و مذاکرات با گزینه‌های مدنظر همچنان ادامه دارد.