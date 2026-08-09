به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاسپیس، یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی وندر برگ در ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه دیروز به وقت گرینویچ به مدار زمین پرتاب شد و همراه خود ۲۴ ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس را به مدار پایین زمین برد.

بوستر نخست شرکت طبق برنامه ریزی حدود ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی این شرکت در اقیانوس آرام فرود آمد. این شانزدهمین پرتاب بوستر مذکور بود. این بوستر اخیرا در ۱۴ جولای به فضا پرتاب شد تا ۲۷ ماهواره استارلینک را به مدار پایین زمین ببرد.

از سوی دیگر بوستر بالایی موشک فالکون ۹ همراه ۲۴ ماهواره استارلینک به مسیر خود به سمت مدار پایین زمین ادامه دارد و حدود ۶۱ دقیقه پس از پرتاب آنها را به مدار برنامه ریزی شده رساند.

این نودو دومین پرتاب موشک فالکون ۹ در سال ۲۰۲۶ میلادی و هفتادو یکمین ماموریت مخصوص ساخت ابرخوشه استارلینک بود. استارلینک هم اکنون بزرگترین خوشه ای است که دور زمین مدار می زند و شامل بیش از ۱۰۹۰۰ ماهواره فعال است.