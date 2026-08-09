به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در نشستی با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی که امروز ۱۷ مردادماه در محل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع لزوم بهره‌گیری از «رمزنگاری پساکوانتومی» در نظام بانکی کشور طرح شد تا این جلسه مقدمه‌ای برای همکاری این دو نهاد در به‌کارگیری رمزنگاری‌های پساکوانتومی در نظام بانکی کشور باشد.

تمرکز دولت بر زیرساخت‌های کوانتومی

حسین افشین با اشاره به پیگیری جدی فناوری‌های کوانتومی در دولت چهاردهم، اظهار داشت: شورای راهبری کوانتوم زیر نظر رییس‌جمهور و با دبیری معاونت علمی تشکیل شده و این شورا در سه حوزه کلیدیِ حسگرهای کوانتومی، ارتباطات کوانتومی و محاسبات کوانتومی فعالیت می‌کند.

افشین با بیان اینکه در سطح جهانی، بانک‌های مرکزی متولی اصلی مدیریت «مهاجرت به رمزنگاری پساکوانتومی» هستند، تصریح کرد: سیستم بانکی باید به سرعت به سمت الگوریتم‌های مقاوم در برابر کوانتوم حرکت کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت علمی آمادگی کامل دارد تا با همکاری بانک مرکزی، نقشه راه اولویت‌بندیِ انتقال سیستم‌های رمزنگاری کشور به نسل پساکوانتومی را عملیاتی کند تا از بروز بحران در امنیت اطلاعات بانکی و مالی کشور در سال‌های پیش رو پیشگیری شود.

رمزنگاری پساکوانتومی ضرورت راهبردی آینده نظام بانکی

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ورود به حوزه فناوری‌های نوظهور یکی از ضرورت‌های قطعی نظام بانکی دانست و گفت: نظام بانکی کشور امروز با تحولات شتابان فناوری روبه‌روست و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی، خود را موظف می‌داند که همگام با این تحولات، امنیت و پایداری زیرساخت‌های مالی کشور را تضمین کند.

او ادامه داد: موضوع رمزنگاری پساکوانتومی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده نظام بانکی است. ما باید از همین امروز، برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را برای مهاجرت تدریجی سیستم‌های رمزنگاری بانکی به الگوریتم‌های مقاوم در برابر کوانتوم فراهم کنیم تا در سال‌های آینده با چالش امنیتی جدی مواجه نشویم.