ارائه خدمات درمانی فراجا در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یعقوب منصوری گفت: در راستای سازماندهی و هماهنگی برنامه های معاونت بهداد فراجا برای پشتیبانی بهداشتی، امدادی و درمانی از مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید امت در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر ماه، بیمارستان های ولی عصر(عج)، امام سجاد(ع) و درمانگاه قائم فراجا در آمادگی کامل قرار دارند.

وی همچنین از آماده باش بهداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، یگان ویژه، مرزبانی و بهداد سایر یگان های انتظامی مستقر در تهران خبر داد و افزود: هماهنگی ها و تدابیر لازم برای سازماندهی و استقرار تیم های امدادی در مسیر های پیش بینی شده صورت پذیرفته است.

سردار منصوری خاطر نشان کرد: تیم های امدادی سازماندهی شده و آمبولانس های مجهز بهداشت و درمان فراجا با استقرار در مسیرهای بدرقه پیکر مطهر امام شهید به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارند که به شرکت کنندگان در این مراسم باشکوه، خدمات بهداشتی، امدادی و درمانی ارائه کنند.

وی در پایان با اشاره به بسیج همه امکانات و ظرفیت های بهداشتی، امدادی و درمانی و آمادگی ۱۰۰ درصدی معاونت بهداد فراجا اظهار کرد: امیدواریم به فضل و یاری خداوند متعال بتوانیم به سهم خود نقش آفرینی شایسته ای در این رویداد بزرگ حماسی و تاریخی داشته باشیم.