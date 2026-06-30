به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خاکدامن مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت در نشست خبری تشریح اقدامات این مؤسسه در ماه های اخیر اظهار کرد: مؤسسه دانشبنیان برکت یکی از قدیمیترین مجموعههای سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان کشور است. این مؤسسه از میانه دهه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و از همان ابتدا بهعنوان یکی از مجموعههای پیشرو در سرمایهگذاری در این حوزه شناخته شد. نخستین سرمایهگذاریهای مؤسسه در همان سالهای ابتدایی انجام شد و بهتدریج جایگاه آن در زیستبوم نوآوری کشور تثبیت شد.
وی افزود: با رشد اقتصاد دانشبنیان در کشور، مؤسسه نیز تلاش کرده نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند. در موج اولیه استارتاپی، بسیاری از تیمها با ایدههای نو وارد میدان شدند تا آنها را به پلتفرمهای کسبوکار تبدیل کنند. بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای اولیه مؤسسه نیز در همین حوزه انجام شد. برخی از این سرمایهگذاریها به موفقیتهای قابل توجهی دست یافتند.
تغییر رویکرد از استارتاپ به صنایع پیشرفته
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت گفت: با تغییر رویکرد در اقتصاد دانشبنیان کشور، مسیر سرمایهگذاریها نیز دچار تحول شد. تمرکز از کسبوکارهای صرفاً استارتاپی به سمت شرکتهایی رفت که بتوانند اثرگذاری صنعتی و اقتصادی بیشتری داشته باشند. به همین دلیل، مؤسسه نیز بخشی از اولویتهای خود را به توسعه فناوریهای پیشرفته در صنایع مختلف اختصاص داد.
وی افزود: یکی از خبرهای مهم این است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در مجموع طی دو سال و نیم گذشته، بیش از دو همت از کسبوکارهای بالغ واگذار شده است. این خروج از سرمایهگذاریها نشان داد که شرکتهای دانشبنیان میتوانند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنند. همین موضوع نگاهها به این حوزه را نیز تغییر داد. پس از این اتفاق، مجموعه دانشبنیان دیگر صرفاً بهعنوان یک نهاد حمایتی دیده نشد. بلکه مشخص شد که میتواند در ابتدای زنجیره وارد سرمایهگذاری شود و پس از رشد مناسب کسبوکار، آن را به سرمایهگذاران بزرگتر واگذار کند. این رویکرد در بسیاری از اکوسیستمهای نوآوری دنیا نیز رایج است.
سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی در ۹ ماه گذشته
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت اظهار کرد: در ۹ ماه گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید در حوزههای مأموریتی مؤسسه انجام شده است. بخش قابل توجهی از منابع حاصل از فروش و خروج از برخی کسبوکارها، دوباره به زیستبوم دانشبنیان تزریق شده است. این موضوع به تداوم چرخه سرمایهگذاری کمک میکند.در این مدت، با وجود شرایط سخت و پشت سر گذاشتن دو جنگ، مؤسسه توانست سرمایهگذاریهای واقعی و عملیاتی انجام دهد. منابع مالی این سرمایهگذاریها نیز بهطور کامل در اختیار شرکتها قرار گرفت. البته میزان مصوبات سرمایهگذاری بیش از این رقم بوده است، اما آنچه اعلام میشود میزان تحققیافته است.
نوآوری اجتماعی؛ یکی از محورهای اصلی فعالیت
وی با اشاره به مأموریتهای مؤسسه گفت: یکی از محورهای اصلی سرمایهگذاری مؤسسه دانشبنیان برکت «نوآوری اجتماعی» است. ستاد اجرایی فرمان امام بهعنوان سهامدار اصلی این مجموعه، با هدف استفاده از منابع برای محرومیتزدایی و توزیع عادلانه امکانات شکل گرفته است. بنابراین طبیعی است که این رویکرد در فعالیتهای سرمایهگذاری نیز دنبال شود. نوآوری اجتماعی به معنای استفاده از فناوری و ایدههای نو برای حل مسائل مناطق محروم است. در سالهای اخیر تلاش شده است ظرفیت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان برای رفع مشکلات اجتماعی نیز به کار گرفته شود. مؤسسه برکت نیز در همین مسیر برنامههای متعددی را اجرا کرده است.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت درباره دبیرخانه «رعنا» توضیح داد: رعنا مخفف «رویداد عصر نوآوری اجتماعی» است و بهعنوان یک دبیرخانه دائمی در مؤسسه فعالیت میکند. مأموریت اصلی آن شناسایی ایدهها و راهکارهای فناورانه برای حل مسائل مناطق محروم است. این دبیرخانه تلاش میکند طرحها را تا مرحله نمونهسازی و اجرای پایلوت حمایت کند. بسیاری از اقدامات محرومیتزدایی در کشور هنوز به شکل سنتی انجام میشود. برای مثال، ارسال کمکهای معیشتی یا جهیزیه به مناطق محروم اگرچه ارزشمند است، اما لزوماً به حل ریشهای مشکلات منجر نمیشود. به همین دلیل تلاش کردهایم از ایدههای خلاقانه و فناوریهای نو برای حل مسائل استفاده کنیم.
طراحی سامانههای تصفیه آب مستقل از شبکه
خاکدامن با اشاره به فعالیتهای انجامشده در حوزه آب اظهار کرد: در نخستین دوره رعنا که با محور آب برگزار شد، دو پروژه اصلی تعریف شد. یکی از این پروژهها طراحی سامانههای تصفیه آب مستقل از شبکه بود که با استفاده از انرژی خورشیدی کار میکند. این سامانهها برای روستاهایی مناسب هستند که به شبکه آبرسانی متصل نیستند. نخستین نمونه این طرح در یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان اجرا شد. این منطقه از جمله نقاط مرزی و کمبرخوردار کشور است که با چالشهای جدی در تأمین آب مواجه است. اجرای این پروژه تجربه مهمی در حوزه نوآوری اجتماعی به شمار میآید.
تولید ماژولهای شیرینسازی آب و نصب در مناطق ساحلی کشور
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت ادامه داد: پروژه دیگر، تولید ماژولهای شیرینسازی آب بود که توسط یک شرکت دانشبنیان توسعه یافته است. تاکنون چند نمونه از این ماژولها در مناطق ساحلی کشور نصب شده است. پیشبینی میشود این فناوری در آینده در نقاط بیشتری از کشور مورد استفاده قرار گیرد.
طراحی تجهیزات سبک تریاژ برای گروههای جهادی
خاکدامن درباره اقدامات انجامشده در حوزه سلامت گفت: یکی از طرحهای مهم، طراحی تجهیزات سبک تریاژ برای گروههای جهادی بود. این تجهیزات با همکاری دو شرکت دانشبنیان طراحی و تولید شد. هدف اصلی این پروژه کاهش هزینه تجهیزات و افزایش دسترسی به خدمات غربالگری در مناطق محروم بود. با اجرای این طرح، هزینه تجهیزات تریاژ تقریباً به یکپنجم کاهش یافته است. همچنین این تجهیزات قابلیت اتصال به پایگاههای داده ملی و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را دارند. این موضوع میتواند در غربالگری سریع بیماریها در مناطق محروم بسیار مؤثر باشد.
حمایت از چند پلتفرم در حوزه درمان ناباروری
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت ادامه داد: از چند پلتفرم در حوزه سلامت نیز حمایت شده است. این پلتفرمها در زمینه اصلاح اختلالات رفتاری کودکان، مراقبتهای بارداری و درمان ناباروری فعالیت میکنند. هدف از حمایت این طرحها توسعه خدمات سلامت مبتنی بر فناوری است. یکی از پلتفرمهای فعال در حوزه ناباروری تاکنون به حدود ۱۰۰ متقاضی خدمات ارائه داده است. نتایج اولیه نشان میدهد با ارائه توصیههای علمی در حوزه تغذیه و سبک زندگی، نیاز به درمانهای تهاجمی ناباروری تا حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. این موضوع میتواند هم هزینه درمان را کاهش دهد و هم از عوارض احتمالی آن جلوگیری کند.
راه اندازی پویشی برای ویزیت آنلاین داوطلبانه توسط پزشکان
خاکدامن درباره پویش «مرهم» گفت: این پویش با همکاری مجموعه دانشبنیان «پذیرش ۲۴» راهاندازی شده است. هدف آن ایجاد بستری برای ویزیت آنلاین داوطلبانه توسط پزشکان است. در این سامانه پزشکان میتوانند بخشی از زمان خود را به ارائه خدمات رایگان اختصاص دهند. این امکان باعث میشود پزشکانی که به دلیل مشغله کاری نمیتوانند در مناطق محروم حضور فیزیکی داشته باشند، از طریق بستر آنلاین خدمات ارائه دهند. بیماران نیز بدون نیاز به سفر و هزینههای اضافی میتوانند از خدمات پزشکی بهرهمند شوند.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت افزود: این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دهکهای پایین جامعه متصل شده است. افرادی که در سه دهک اول قرار دارند، هنگام دریافت نوبت آنلاین میتوانند از گزینه ویزیت رایگان استفاده کنند. این اتصال به پایگاههای اطلاعاتی وزارت رفاه انجام شده است. پویش «مرهم» تاکنون بیش از ۲۵۰۰ ویزیت رایگان را در مدت دو ماه ثبت کرده است. همچنین حدود ۶۰۰ پزشک و متخصص در این طرح مشارکت داشتهاند. پیشبینی میشود در ماههای آینده تعداد پزشکان و ویزیتها چند برابر شود.
سومین رویداد رعنا در حوزه آموزش
خاکدامن در پایان گفت: سومین دوره رویداد «رعنا» با محور آموزش در حال برگزاری است. تاکنون بیش از ۲۰۰ طرح به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است. برنامهریزی شده است چند طرح منتخب برای اجرای پایلوت در مناطق محروم حمایت شوند.
اجرای طرح بازار آب در ۳ دشت کشور/ افزایش بهرهوری آب در کشاورزی و صنعت
وی همچنین از حمایت مؤسسه دانش بنیان برکت از ایجاد «بازار آب» در استان کرمان خبر داد و گفت: این طرح تاکنون در دو دشت کشور اجرا شده و میتواند به مدیریت بهتر منابع آب کمک کند. هدف از این اقدام استفاده از سازوکارهای نوآورانه برای حل یکی از مهمترین چالشهای کشور است.طرح «بازار آب» تاکنون در دو دشت کشور اجرا شده است؛ یکی در خراسان جنوبی و دیگری در قزوین. سومین پایلوت این طرح نیز در استان کرمان با حمایت مؤسسه دانشبنیان برکت در حال اجراست. هدف از اجرای این طرح ایجاد سازوکاری برای افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی و صنعت است.
وی توضیح داد: بازار آب در واقع یک سازوکار تهاتری است. از یک سو صنایع برای تأمین آب با محدودیتها و هزینههای بسیار بالایی روبهرو هستند، زیرا برداشت آب باید کاهش یابد و دسترسی به منابع جدید نیز دشوار است. از سوی دیگر، برخی کشاورزان میتوانند با افزایش بهرهوری، مصرف آب خود را کاهش دهند و آب مازاد ایجاد کنند. در این مدل، اگر کشاورز با استفاده از روشهای بهینهسازی مصرف آب بتواند بهرهوری را افزایش دهد و محصول او نیز کاهش پیدا نکند، این موضوع توسط جهاد کشاورزی استان تأیید میشود. در این صورت، مازاد آب ایجادشده بهصورت «گواهی صرفهجویی» به صنایع فروخته میشود.
خاکدامن گفت: این طرح با همکاری یک شرکت دانشبنیان و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حال اجراست. تاکنون دو پایلوت اجرا شده و پایلوت سوم در استان کرمان در حال انجام است. پیشبینی میشود در این طرح سالانه حدود ۵ میلیون مترمکعب صرفهجویی آب از طریق افزایش بهرهوری ایجاد شود.
حمایت از توسعه پکیج نانواوزون برای افزایش کیفیت آب
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت ادامه داد: در حوزه آب همچنین از توسعه یک پکیج نانواوزون حمایت شده است. این سامانه میتواند تا ۷۲ مترمکعب در ساعت آب آلوده یا شور را به آب شرب تبدیل کند. فناوری این سامانه بر ترکیب نانوحباب و اوزونزنی استوار است. پروژه این فناوری در استان خراسان جنوبی در حال اجراست و بهزودی رونمایی خواهد شد. این طرح میتواند در بسیاری از مناطق کشور که با مشکل کیفیت آب مواجه هستند مورد استفاده قرار گیرد.
خاکدامن افزود: آنچه مطرح شد بخشی از اقدامات مؤسسه دانشبنیان برکت در حوزه نوآوری اجتماعی است. در حال حاضر نیز برنامهریزیهایی برای تعریف برنامههای جدید در این حوزه انجام شده و در آینده نزدیک جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد. از همه مجموعهها و شرکتهایی که در حوزه نوآوری اجتماعی راهکار و ایده دارند دعوت میکنیم با مؤسسه همکاری کنند. در این حوزه برای سرمایهگذاری محدودیتی وجود ندارد و بسته به نوع پروژه از روشهایی مانند سرمایهگذاری مستقیم یا خرید خدمت استفاده میکنیم.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت ادامه داد: بهعنوان نمونه، اخیراً از یک مجموعه فعال در حوزه کاهش ضایعات کشاورزی در بخش تولید سیر حمایت شده است. این حمایت در قالب تأمین سرمایه در گردش انجام شد. معیار اصلی ما در چنین طرحهایی میزان نوآوری و قابلیت توسعه آن در سطح کشور است.
طرح «برکتینو» برای توسعه اشتغال در استانها
خاکدامن در ادامه به برنامههای استانی مؤسسه اشاره کرد و گفت: با همکاری بنیاد برکت پویشی با عنوان «برکتینو» راهاندازی شده است. هدف از این طرح ارائه تسهیلات اشتغالزایی به شرکتها و تیمهای مستقر در پارکهای علم و فناوری استانهاست. در این طرح حدود ۵۰۰ تیم درخواست خود را ثبت کردند. در نهایت ۲۳۵ طرح بهعنوان طرحهای برگزیده برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند. بیشتر این طرحها از استانهای مختلف کشور هستند و فرایند تأمین مالی آنها در حال انجام است.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت گفت: یکی از دغدغههای جدی ما تقویت تعامل با پارکهای علم و فناوری استانهاست. هدف این است که شرکتهای دانشبنیان جدید در سراسر کشور شکل بگیرند و زیستبوم نوآوری تنها به چند شهر محدود نشود.
وی در ادامه به یکی از چالشهای اکوسیستم نوآوری کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ شکلگیری شرکتهای دانشبنیان جدید کاهش یافته است. اگر آمار سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ را با سالهای اخیر مقایسه کنیم، این کاهش کاملاً محسوس است. یکی از دلایل این موضوع تمرکز بیش از حد بر انتهای زنجیره است. بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند روی شرکتهای بالغ سرمایهگذاری کنند و ریسک مراحل ابتدایی را نپذیرند. در حالی که آینده اکوسیستم به شکلگیری تیمها و استارتاپهای جدید وابسته است.
وی افزود: به همین دلیل ما تلاش کردهایم تمرکز بیشتری بر ابتدای زنجیره نوآوری داشته باشیم. هدف این است که تیمهای نوپا و استارتاپهای جدید بتوانند شکل بگیرند و در آینده به شرکتهای بزرگ دانشبنیان تبدیل شوند.
برگزاری رویدادهای استانی برای شناسایی تیمها
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت گفت: در همین راستا چند رویداد استانی نیز برگزار شده است. برای مثال در استان کهگیلویه و بویراحمد یک رویداد نوآوری برگزار شد و همچنین نخستین رویداد ملی صنایع خلاق در چابهار با حمایت مؤسسه برگزار شد. در این رویدادها تیمهای مختلف ایدههای خود را ارائه میکنند و معمولاً حدود ۱۰ درصد از آنها شرایط لازم برای دریافت سرمایهگذاری را به دست میآورند. پس از ارزیابی، از طریق منابع اهرمی و با همکاری مجموعههای مختلف از این تیمها حمایت میشود.
خاکدامن افزود: در این مسیر با مجموعههایی مانند پیشگامان، ثریا و شریفتک نیز همکاریهایی شکل گرفته است. هدف از این همکاریها تقویت روند شناسایی و حمایت از هستههای فناور در کشور است.
برنامه سرمایهگذاری روی هزار هسته فناور
وی در ادامه از برنامهای مشترک با وزارت علوم و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم روی هزار هسته فناور در پارکهای علم و فناوری سرمایهگذاری کنیم. اگر این تفاهم نهایی شود، فرصت بزرگی برای افزایش زایش در اکوسیستم نوآوری کشور ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت همچنین از سرمایهگذاری در مرکز نوآوری زهک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته او، قرار است یک فضای نوآوری به مساحت حدود ۵۰۰ مترمربع در این منطقه ایجاد شود تا تیمهای فناور بتوانند از آن استفاده کنند. در حال حاضر بسیاری از دانشجویان و تیمهای فناور در آن منطقه با کمبود فضا و امکانات مواجه هستند. پیشبینی میشود این مرکز تا پایان تابستان به بهرهبرداری برسد و حدود ۵۰ نفر از فعالان فناور منطقه بتوانند از آن استفاده کنند.
برگزاری رویداد ملی نمونهسازی سریع در دانشگاه شهید بهشتی
خاکدامن در ادامه به اقدامات انجامشده در زیستبوم نوآوری کشور اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامهها برگزاری رویداد ملی «نمونهسازی سریع» با همکاری دانشگاه شهید بهشتی بود. در این رویداد بیش از ۳۰۰ تیم از دانشگاههای مختلف کشور حضور داشتند و طرحهای خود را ارائه کردند. در نهایت شش تیم در حوزه رباتیک و شش تیم در حوزه فناوریهای دیگر برای دریافت حمایت انتخاب شدند. از هر تیم برای ساخت نمونه اولیه محصول تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان حمایت مالی انجام شد.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت گفت: علاوه بر حمایت مالی، زیرساختهای لازم برای نمونهسازی سریع نیز در اختیار این تیمها قرار گرفت. هدف از این حمایتها کمک به تبدیل ایدهها به محصول و آمادهسازی آنها برای جذب سرمایه در مراحل بعدی است.
راهاندازی کارخانه نوآوری پزشکی دقیق برکت
خاکدامن در ادامه از راهاندازی «کارخانه نوآوری پزشکی دقیق برکت» خبر داد و گفت: این مجموعه بهزودی رونمایی خواهد شد. هسته اولیه آن در دوران کرونا شکل گرفت اما تا امروز به بهرهبرداری کامل نرسیده بود و اکنون زیرساختهای آن تکمیل شده است. این مرکز از نظر تجهیزات آزمایشگاهی و زیرساختهای فناوری یکی از مجموعههای ویژه کشور به شمار میرود. هدف از ایجاد آن حمایت از استارتاپها و تیمهای فناور فعال در حوزه «پزشکی دقیق» یا Precision Medicine است.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت ادامه داد: پزشکی دقیق یکی از حوزههای آیندهدار در اقتصاد سلامت است. به همین دلیل تلاش کردهایم زیرساختی فراهم کنیم تا تیمهای فناور بتوانند در این حوزه نمونهسازی و توسعه فناوری انجام دهند. در این مرکز امکاناتی مانند کلینرومها و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی فراهم شده است. ارزش تجهیزات موجود در این مجموعه چندین میلیون دلار برآورد میشود و نمونههای مشابه آن در کشور بسیار محدود است.
خاکدامن افزود: حوزههایی مانند بایومتریالهای پیشرفته، سامانههای نوین دارورسانی، کیتهای پیشرفته تشخیصی، فناوریهای ژنتیک و پایپلاینهای محاسباتی ژنتیکی از جمله زمینههایی هستند که امکان توسعه آنها در این مرکز وجود دارد. هدف ما این است که فضایی فراهم شود تا هستههای فناور بتوانند در حوزه پزشکی پیشرفته رشد کنند و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کنند. در همین راستا نخستین فراخوان شناسایی تیمهای فعال در حوزه پزشکی دقیق نیز منتشر شده است.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت گفت: تاکنون حدود ۱۵ تیم به مراحل نهایی ارزیابی رسیدهاند. این فراخوان حدود یک ماه پیش منتشر شده و انتظار میرود در ادامه تیمهای بیشتری به این برنامه بپیوندند.
توسعه فضاهای نوآوری در تهران
وی به توسعه فضاهای نوآوری اشاره کرد و گفت: مجموعه «پارادایسهاب» با همکاری مؤسسه دانشبنیان برکت دو فضای نوآوری جدید در تهران ایجاد کرده است. یکی از این فضاها هماکنون فعال شده و دیگری نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.با افتتاح این دو مجموعه، حدود ۲۰۰۰ مترمربع به فضاهای نوآوری شهر تهران افزوده میشود. این فضاها میتوانند به استقرار و فعالیت تیمهای نوآور کمک قابل توجهی کنند.
وی افزود: در حوزه نوآوری اجتماعی، مجموعههای مختلفی سالهاست فعالیت میکنند و در کنار آنها تیمهای متعددی نیز ایدهها و راهکارهای جدیدی برای حل مسائل اجتماعی ارائه میدهند. بخشی از این ایدهها توسط مؤسسه حمایت شده و در مسیر اجرا قرار گرفتهاند. با این حال، یکی از خلأهایی که احساس میشد نبود یک «فنبازار نوآوری اجتماعی» در کشور بود. تجربه اتصال ارائهدهندگان راهکار به متقاضیان در کشور تجربه موفقی بوده است. بر همین اساس، ما شبکهای تحت عنوان «کارگزاری اجتماعی» ایجاد کردهایم تا مجموعههای مردمنهاد، خیریهها و نهادهای فعال اجتماعی را به تیمهای دانشبنیان و فناور متصل کند.
وی گفت: این شبکه در واقع فنبازار حوزه نوآوری اجتماعی است و اطلاعات آن نیز در سایت مؤسسه دانشبنیان برکت منتشر شده است. هم مجموعههایی که نیاز به راهکارهای نوآورانه دارند و هم تیمهایی که ایده و فناوری جدید ارائه میکنند، میتوانند در این بستر فعالیت کنند.
خط اعتباری ۳ همتی برای حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیتهای ما در حوزه اکوسیستمسازی و حمایت از نوآوری اجتماعی تعریف میشود، اما در کنار آن، سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان نیز یکی از مأموریتهای اصلی ماست. تلاش میکنیم سرمایهگذاریهای سودآور و مؤثر در این حوزه انجام شود تا این مسیر در کشور توسعه پیدا کند. در همین راستا، با بانک پارسیان و بانک کارآفرین که از مجموعههای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام هستند، تفاهمنامهای به ارزش ۳ همت برای ایجاد خط اعتباری حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان امضا شده است.
خاکدامن ادامه داد: تاکنون حدود یک همت معرفی شرکت در قالب این تفاهمنامه انجام شده و ۲۳ شرکت دانشبنیان به بانکها معرفی شدهاند. از میان این شرکتها، ۶ پرونده پس از جنگ نهایی شده و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند. مدل این همکاری به این صورت است که مؤسسه دانشبنیان برکت بهعنوان بازوی تخصصی ستاد اجرایی، شرکتهای دانشبنیان را شناسایی و به بانکها معرفی میکند. بخشی از این تسهیلات نیز برای توسعه شرکتهایی استفاده شده که خود مؤسسه در آنها سرمایهگذاری کرده است.
حمایت از شرکتهای آسیبدیده دانشگاه شریف پس از جنگ
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت گفت: بخش دیگری از این خط اعتباری به بازسازی شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده پس از جنگ اختصاص یافته است. در تفاهمی که میان ستاد اجرایی و دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، مقرر شد شرکتهایی که در جریان حملات و آسیب به زیرساختهای دانشگاه متضرر شدهاند، از این تسهیلات استفاده کنند. تعدادی از شرکتهای مستقر در زیرساختهای دانشگاه شریف، بهویژه مجموعههای فعال در حوزه GPU Farm و زیرساختهای پردازشی، در این اتفاق آسیب دیدند. بسیاری از سرورها و تجهیزات آنها در دانشگاه مستقر بود و به همین دلیل دچار خسارت شدند.
خاکدامن ادامه داد: زیرساخت دانشگاه شریف بهدلیل ویژگیهای فنی و پدافندی، از جمله تأمین برق پایدار و زیرساخت مناسب دیتاسنتر، محل استقرار بسیاری از این شرکتها بود. با آسیب واردشده، برخی از این شرکتها عملاً با اختلال جدی در فعالیت خود روبهرو شدند. در همین راستا، فراخوانی منتشر شد و شش شرکت برای استفاده از این خط اعتباری درخواست دادند. بخشی از این شرکتها موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و روند پرداخت به سایر شرکتها نیز در حال انجام است.
حمایت از پروژههای فناورانه در صنایع راهبردی
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت اظهار کرد: از همه شرکتهای دانشبنیانی که احساس میکنند میتوانند با مجموعههای زیرمجموعه ستاد اجرایی همکاری کنند دعوت میکنیم مسائل و طرحهای خود را به ما ارائه دهند. ما آماده سرمایهگذاری، پذیرش ریسک و تعریف پروژههای مشترک هستیم. یکی از پروژههای موفق اخیر، داخلیسازی توربینهای سنگین حوزه انرژی بود که توسط یک شرکت دانشبنیان و با همکاری یکی از پالایشگاههای زیرمجموعه ستاد اجرایی انجام شد. این پروژه بدون نیاز به همکاری شرکتهای خارجی و با تکیه بر توان داخلی به نتیجه رسید.
خاکدامن تأکید کرد: یکی از ظرفیتهای مهم ستاد اجرایی، وجود زیرساختهای گسترده صنعتی و اقتصادی است که میتوانند به بستری برای توسعه فناوری تبدیل شوند. این زیرساختها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، امکان تعریف پروژههای فناورانه در مقیاس بزرگ را فراهم میکنند.
وی ادامه داد: برای مثال، ستاد اجرایی فرمان امام یکی از بزرگترین مجموعههای دارویی کشور را در اختیار دارد و حدود ۴۰ شرکت داروسازی در حوزههای مختلف زیرمجموعه آن فعالیت میکنند. این ظرفیت میتواند فرصت بزرگی برای شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت و دارو باشد. بسیاری از شرکتهای دانشبنیان محصولاتی دارند که قابلیت تولید در همین زیرساختها را دارد. بنابراین ضرورتی ندارد هر شرکت برای خود کلینروم یا زیرساخت مستقل ایجاد کند. ما تلاش میکنیم این ظرفیتها را به شرکتهای فناور متصل کنیم.
وی افزود: در این مدل، اگر شرکت دانشبنیان و مجموعه صنعتی به توافق فنی و اقتصادی برسند، مؤسسه دانشبنیان برکت بهعنوان تسهیلگر وارد عمل میشود. در صورت نیاز، سرمایه در گردش، حمایت مالی یا پذیرش ریسک نیز توسط ما انجام خواهد شد. هدف اصلی ما این است که نوآوری باز در زیرمجموعههای ستاد اجرایی شکل بگیرد و شرکتهای بزرگ از مدلهای سنتی و پرهزینه تحقیق و توسعه فاصله بگیرند. مأموریتی که از سوی ریاست ستاد به ما ابلاغ شده، رسوخ فناوری در مجموعههای اقتصادی ستاد اجرایی است.
۵ رونمایی مهم در حوزههای صنعتی تا پایان سال
وی اظهار کرد: تا پایان سال، پنج رونمایی مهم در حوزههای صنعتی خواهیم داشت. یکی از این پروژهها راهاندازی نخستین کارخانه تولید فرآوردههای منیزیم در کشور است که مهمترین محصول آن «منیزیم اکسید» با گرید غذایی و دارویی خواهد بود. این پروژه در استان قم اجرا شده و اکنون نخستین قرارداد فروش محصول آن نیز منعقد شده است. در حال حاضر منتظر دریافت مجوزهای نهایی از سازمان غذا و دارو هستیم تا افتتاح رسمی آن انجام شود.
خاکدامن گفت: توسعه زنجیره عناصر معدنی و جلوگیری از خامفروشی یکی از موضوعات مهم اقتصاد آینده است. همانطور که امروز رقابت جهانی بر سر عناصر نادر خاکی و زنجیرههای معدنی شکل گرفته، ما نیز باید به سمت توسعه صنایع پاییندستی حرکت کنیم. پروژه منیزیم از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون به مرحله تولید رسیده است. مدل کاری مؤسسه نیز به این صورت است که معمولاً بهعنوان سهامدار زیر ۵۰ درصد وارد پروژهها میشویم و در کنار تیم فناور فعالیت میکنیم.
مدیرعامل مؤسسه دانشبنیان برکت افزود: طی دو سال و نیم گذشته حدود نیم همت خروج موفق از سرمایهگذاریها داشتهایم. در بسیاری از موارد، سهام مؤسسه به خود تیمهای فناور واگذار شده و حتی برای حمایت بیشتر، این واگذاریها بهصورت اقساطی یا همراه با تسهیلات انجام شده است.علاوه بر پروژه منیزیم، تا پایان سال چند محصول و پروژه جدید دیگر نیز رونمایی خواهد شد. امیدواریم این پروژهها بتوانند بخشی از نیازهای فناورانه کشور را تأمین کرده و مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان را تقویت کنند.
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