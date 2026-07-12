عکس تبلت جدید سامسونگ فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، عکس های اولیه پیش‌نمایشی دقیق از طراحی بخش جلویی به دست می‌دهد و به نظر می‌رسد سامسونگ به جای ایجاد تغییرات بنیادین، رویکردی تکاملی و اصلاح‌شده را در پیش گرفته است.

سری «گلکسی تباس ۱۱» در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی عرضه شد. پیش بینی می شود سامسونگ در ۲۰۲۶ میلادی سری «تب اس ۱۲+» را همراه «تب اس ۱۲ اولترا» ارائه کند که مدل دوم ماه گذشته در نسخه فریم‌ور بتای One UI ۹ مشاهده شد و مشخص کرد که به‌جای طراحی بریدگی که سامسونگ تاکنون در مدل‌های اولترا استفاده می‌کرد، از دوربین سلفی حفره‌ای بهره می‌برد.

اکنون عکس «اس ۱۲+» در «سامانه گواهینامه ایمنی کره جنوبی» (Safety Korea certification) با شماره مدل SM-X۸۴۰(با اتصال وای فای) و SM-X۸۴۶N(نسخه ۵G برای کره جنوبی) ظاهر شده است. این اسناد شامل یک تصویر واقعی از بخش جلویی تبلت است. برخلاف برخی گزارش ها مبنی بر نصب دوربین زیر سوراخ در هر دو دستگاه، این عکس نشان دهنده دروبین جلویی است که زیر لبه نمایشگر تعبیه شده است.

این تصمیم عقلانی به نظر می رسد زیرا ابعاد لبه های اس ۱۲+ مشابه اس ۱۱ است. در مقابل به نظر می رسد به دلیل لبه های نازک تر مدل اولترا دوربین جلویی آن زیر حفره نصب شده است. همچنین این طراحی سبب می شود میان دو مدل از لحاظ قیمتی تمایز ایجاد شود.

پیش بینی می شود این سری به دلیل استفاده از تراشه Dimensity ۹۵۰۰ شرکت مدیا تک عملکرد بالایی داشته باشد. این پردازشگر پرچم دار سه نانومتری انجام همزمان چند فعالیت، تولید محتوا و انجام بازی رایانشی را بهتر انجام می دهد.