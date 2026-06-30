آزادی بیش از ۱۳۰ زندانی جرائم غیرعمد گیلان با مشارکت خیر گنبدی

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقشناس در دیدار با حاج محمد شهرکی، خیر نیکاندیش اهل شهرستان گنبد کاووس استان گلستان، پیرامون توسعه فعالیت های خیرخواهانه و حمایت از خانوادههای نیازمند و زندانیان جرائم غیرعمد گفتوگو کرد.
در این نشست، طرفین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت خیران برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید کردند.
هادی حقشناس استاندار گیلان، در این دیدار با اشاره به جایگاه ارزشمند خیران در کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: فرهنگ نیکوکاری و مشارکت اجتماعی همواره از مهمترین سرمایههای کشور بوده و حضور خیران در کنار دستگاههای اجرایی میتواند بسیاری از مشکلات اقشار آسیبپذیر را برطرف کند.
وی با بیان اینکه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اقدامی مؤثر در بازگشت آرامش به خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی است، افزود: با توافق انجامشده و اعطای تسهیلات لازم، زمینه آزادی بیش از ۱۳۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان گیلان فراهم خواهد شد که این اقدام، امید و نشاط را به دهها خانواده بازمیگرداند.
استاندار گیلان با قدردانی از اقدام خیرخواهانه حاج محمد شهرکی تصریح کرد: دولت از هرگونه مشارکت خیران در حوزههای اجتماعی، معیشتی و حمایتی استقبال میکند و تلاش خواهیم کرد با تسهیل فرآیندهای قانونی، زمینه حضور و نقشآفرینی بیشتر نیکوکاران در استان فراهم شود.
حقشناس همچنین بر ضرورت توسعه همکاری میان خیران، نهادهای حمایتی و دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: همافزایی میان این مجموعهها میتواند علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانها، زمینه بازگشت شرافتمندانه افراد به جامعه و تحکیم بنیان خانوادهها را فراهم کند.
گفتنی است، بر اساس توافق صورتگرفته، با اعطای تسهیلات و فراهم شدن بسترهای لازم، زمینه آزادی بیش از ۱۳۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان گیلان فراهم خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر بازگشت این افراد به آغوش خانواده، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت بنیان خانوادهها خواهد داشت.
در ادامه این دیدار، مقرر شد با مشارکت و حمایت حاج محمد شهرکی، خیر نیکاندیش گنبدی، همراهی استاندار گیلان و پیگیریهای ادارهکل زندانهای استان گیلان، روند شناسایی و بررسی پروندههای زندانیان واجد شرایط ادامه یافته و با تأمین منابع مالی، جلب رضایت شکات و بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد استان فراهم شود.
این دیدار در ادامه برنامههای ادارهکل زندانهای استان گیلان برای توسعه فرهنگ مشارکتهای مردمی، بهرهگیری از ظرفیت خیران و تقویت رویکردهای حمایتی در مسیر بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش خانواده برگزار شد.
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