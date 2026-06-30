استقرار نیروهای امدادی مازندران برای خدمت رسانی به زائران آقای شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و اجرایی استان مازندران با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برای پشتیبانی از مراسم وداع و تشییع با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های امدادی، خدماتی و پشتیبانی مازندران با آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در مراسم وداع و تشییع به کار گرفته شده است.

وی افزود: استقرار نیروهای عملیاتی در نقاط مورد نیاز، آماده‌سازی تجهیزات و امکانات، مدیریت مناسب خدمات‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان و پاسخگویی سریع به شرایط احتمالی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های مسئول در این مأموریت است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به لزوم اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی مستمر و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، زمینه برگزاری منظم و ایمن این مراسم را فراهم کنند.

در پایان این نشست نیز ضمن تشریح وظایف هر یک از دستگاه‌های حاضر، بر اجرای دقیق مصوبات، استمرار هماهنگی میان بخش‌های مختلف و حفظ آمادگی کامل تا پایان برگزاری مراسم تأکید شد.