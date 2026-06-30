گلپایگان برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید به خط شد

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد هماهنگی این مراسم در شهرداری اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری با بسیج تمامی ظرفیت‌های خود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات شهری، فرهنگی و پشتیبانی‌های لازم در روزهای برگزاری مراسم را دارد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: هدف ما فراهم‌سازی شرایطی مناسب، منظم و در شأن این مراسم است و در این مسیر از همه ظرفیت‌های شهرستان استفاده خواهد شد تا شهروندان و میهمانان بتوانند در فضایی آرام و سامان‌یافته حضور پیدا کنند.

شهردار گلپایگان در ادامه به اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی شهرداری اشاره کرد و گفت: فضاسازی فرهنگی متناسب با مراسم وداع و تشییع در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌های لازم در این زمینه پیش‌بینی شده است؛ از جمله آماده‌سازی فضاهای شهری و هماهنگی برای اطلاع‌رسانی و پوشش محیطی مراسم.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای برپایی موکب‌های پذیرایی یادآور شد: تمهیدات لازم برای پشتیبانی از موکب‌ها و همچنین کاروان‌های اعزامی در نظر گرفته شده تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری در این آیین معنوی مشارکت داشته باشند.

مهاجری همچنین خاطرنشان کرد: مراسم وداع و تشییع، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادای احترام به مقام والای شهدا و خدمتگزاران نظام است و حضور مردم در این آیین، جلوه‌ای روشن از وحدت، همبستگی و قدرشناسی خواهد بود.

به گفته وی، این مراسم از رویدادهای مهم فرهنگی و اجتماعی شهرستان به شمار می‌رود و همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، نقش مؤثری در برگزاری هرچه شایسته‌تر آن خواهد داشت.