به گزارش خبرنگار مهر زهرا مظفر بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدیران باید از ظرفیت های محلی و مشارکت های مردمی برای بهبود وضعیت فیزیکی مدارس استفاده کنند.

وی یکی از جلب مشارکت را کمک های مردمی دانست، ابراز کرد: این کمک ها نباید به صورت اجباری باشد چراکه دریافت هرگونه وجه اجباری هنگام ثبت نام دانش آموزان ممنوع است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم ایجاد فضای شاد و بانشاط برای دانش آموزان تصریح کرد: این مهم در آستانه بازگشایی مدارس و با توجه به دور بودن چندماهه دانش آموزان از مدارس الزامی و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه دست اندرکاران مناطق و مدارس آموزش و پرورش باید تمرکز خود را بر تعلیم و تربیت متمرکز کنند، خاطرنشان کرد: به این منظور مدیران باید از تمام ظرفیت های موجود به خصوص انجمن اولیا و مربیان به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

مظفر با بیان اینکه مدیران، معلمان و اولیای دانش آموزان باید همانند یک زنجیره پیوسته باشند، گفت: این مهم پیش نیاز یک برنامه ریزی مستمر برای آموزش دانش آموزان است.

وی با اشاره به دستورات صریح و شفاف رئیس جمهور درباره اهمیت آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش یک مجموعه انسان ساز و آینده ساز برای کشور است و از این رو باید به آن توجه ویژه کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم حضور خیرین در آموزش و پرورش اظهار کرد: خیرین علاوه بر ساخت مدارس میتوانند در تجهیز مدارس هم کمک مدیران و اولیا باشند.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس خاطرنشان کرد: کارگروهی با این عنوان و به دستور وزیر امسال به مجموعه های آموزش و پرورش افزوده شده است.