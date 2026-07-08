«ایستاده مردیم» روایتی از خانواده و امید؛ «هنروتجربه» حامی خلاقیت است

امیرعلی تقی‌زاده کارگردان فیلم سینمایی «ایستاده مردیم» که به‌تازگی اکران عمومی خود را در سینماهای «هنروتجربه» آغاز کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این اثر گفت: «ایستاده مردیم» روایتگر یک خانواده است که با بحرانی ناخواسته روبه‌رو می‌شوند. محور اصلی داستان بر رابطه ۲ برادر است؛ برادر کوچک‌تر پس از رهایی از کمپ ترک اعتیاد تلاش می‌کند گذشته خود را جبران کند اما در مسیر دفاع از حق خانواده و برادرش، گرفتار اتفاقی تلخ می‌شود. از سوی دیگر، برادر بزرگ‌تر و همسرش می‌کوشند راهی برای نجات او از حکم اعدام پیدا کنند.

وی درباره تجربه ساخت این فیلم و اکران آن در گروه «هنروتجربه» بیان کرد: برای من، سینمای «هنروتجربه» یک فرصت ارزشمند است، زیرا این فضا به فیلمساز اجازه می‌دهد با دغدغه‌های شخصی‌تر و نگاهی متفاوت‌تر به سراغ موضوعات اجتماعی برود. ساخت «ایستاده مردیم» تجربه‌ای بود برای نزدیک شدن به انسان‌هایی که در شرایط دشوار زندگی قرار گرفته‌اند. تلاش کردم به جای قضاوت شخصیت‌ها، موقعیت و پیچیدگی‌های درونی آنها را به تصویر بکشم.

این کارگردان با اشاره به اهمیت خلاقیت در سینما عنوان کرد: به اعتقاد من، خلاقیت و نوآوری در سینما همیشه از شناخت درست انسان و موقعیتی که روایت می‌کنیم آغاز می‌شود. «هنروتجربه» نیز در این زمینه پیشگام بوده و از خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کند. ما هم در «ایستاده مردیم» سعی کردیم به جای تمرکز صرف بر یک اتفاق تلخ، به ریشه‌های انسانی و اجتماعی آن بپردازیم و نشان دهیم چگونه گذشته و انتخاب‌های افراد می‌تواند مسیر زندگی آنها را تغییر دهد.

وی ادامه داد: در فرآیند ساخت فیلم نیز تلاش کردم روایت به سمت شعارزدگی نرود و اجازه دهم شخصیت‌ها با رفتار، سکوت و تصمیم‌های خود داستان را پیش ببرند. برای من مهم بود که مخاطب تنها با یک حادثه مواجه نشود، بلکه با انسان‌هایی روبه‌رو شود که ترس، امید و دغدغه دارند. فکر می‌کنم سینمای «هنروتجربه» این امکان را فراهم می‌کند که فیلمساز به زبان شخصی خود نزدیک‌تر شود و از قالب‌های تکراری فاصله بگیرد.

تقی‌زاده درباره چالش‌های تولید آثار مستقل نیز توضیح داد: تولید فیلم در هر شرایطی با دشواری‌های خاص خود همراه است اما در سینمای «هنروتجربه» شاید مهم‌ترین مسئله، ایجاد تعادل میان نگاه هنری فیلمساز و محدودیت‌های تولید باشد. فیلم‌هایی از این جنس معمولاً بر پایه دغدغه‌ها و نگاه شخصی شکل می‌گیرند و گاهی با امکانات محدود ساخته می‌شوند، بنابراین همراهی و انگیزه گروه تولید اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

وی افزود: مسئله دیگر، دیده شدن فیلم و رسیدن آن به مخاطب است. سینمای «هنروتجربه» مخاطبان خاص خود را دارد و نیازمند فضایی است که آثار متفاوت فرصت برقراری ارتباط با تماشاگر را پیدا کنند. با این حال، همین مسیر باعث می‌شود فیلمساز بیش از پیش بر کیفیت روایت، زبان سینمایی و ارتباط واقعی با مخاطب تمرکز کند.

کارگردان «ایستاده مردیم» در پایان درباره اکران این فیلم گفت: اکران فیلم به‌تازگی آغاز شده است و تا زمانی که گروه «هنروتجربه» صلاح بداند، ادامه خواهد داشت. همچنین از همه کسانی که از فیلمسازان جوان و افرادی که نخستین تجربه ساخت فیلم بلند خود را پشت سر می‌گذارند حمایت می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سینمایی و به‌ویژه مجموعه «هنروتجربه» که با حمایت از این آثار، شرایط مناسبی را برای نمایش آنها فراهم می‌کنند.

فیلم سینمایی «ایستاده مردیم» به نویسندگی و کارگردانی امیرعلی تقی‌زاده و تهیه‌کنندگی پریسا باهر از ۱۰ تیر در سینماهای «هنروتجربه» اکران عمومی خود را آغاز کرده است.

مهدی صباغی، شیرین اسماعیلی، هامون سیدی، مهدی قربانی، میلاد معیری، لادن ژافه‌وند، شیوا طاهری، سروش طاهری، امیر کیوان معصومی، زهره صفوی، پریسا باهر، دانیال محمودی آبادی و بابک ‌صحرایی گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.