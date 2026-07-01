افشین سفاهن، رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات این وزارتخانه در جریان جنگ اخیر، از تکمیل فرآیند مستندسازی خسارت‌های واردشده به مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور خبر داد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های ما در این دوره، مستندسازی خسارت‌های واردشده بود. از همان ابتدای کار، گروه‌های تخصصی تشکیل شد و از حقوقدانان برجسته کشور چه در داخل و چه در خارج از کشور، دعوت کردیم تا به صورت حضوری و مجازی با ما همکاری کنند.

سفاهن افزود: پس از طراحی فرآیند مستندسازی، دستورالعمل‌های لازم به مراکز آسیب‌دیده ارسال شد و این مراکز بر اساس چارچوب تعیین‌شده نسبت به تهیه تصاویر، مدارک و مستندات اقدام کردند.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: برای رسمیت‌بخشی به این مستندات، از همکاران‌مان در قوه قضاییه درخواست همکاری کردیم و با مشارکت وکلای دادگستری و اعضای کانون مشاوران، صحت و اعتبار اسناد و مدارک مورد تأیید قرار گرفت.

۴۴ مرکز علمی آسیب دیده‌اند/ خسارت‌ها از ۳۳ همت فراتر رفت

وی اظهار کرد: روز گذشته موفق شدیم فرآیند تکمیل مستندات را به پایان برسانیم و گزارش نهایی را در اختیار دولت قرار دهیم. بر اساس این گزارش، ۴۴ مرکز علمی و دانشگاهی کشور آسیب دیده‌اند و میزان خسارت‌های واردشده بیش از ۳۳ همت برآورد شده است.

سفاهن با اشاره به اینکه این برآورد تنها شامل خسارت‌های مادی است، خاطرنشان کرد: این رقم جدا از آسیب‌های روحی، روانی و سایر پیامدهای ناشی از این حوادث است.

وی مستندسازی و برآورد خسارت‌ها را مهم‌ترین اقدام حوزه حقوقی وزارت علوم در جریان جنگ اخیر دانست و افزود: در کنار این موضوع، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، کمیسیون امنیت ملی و سایر کمیسیون‌های مرتبط برگزار شد.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم گفت: در این نشست‌ها، اقدامات وزارت علوم در حوزه‌های مختلف به اطلاع نمایندگان رسید و ضمن دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان، همکاری مؤثری میان وزارت علوم و مجلس شکل گرفت.