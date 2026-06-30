به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان تهران، ظهر سهشنبه با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ از فعالیت دو سامانه ناپایدار جوی از بعدازظهر چهارشنبه ۱۰ تیرماه در استان خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، هشدار صادرشده در تکمیل هشدار سطح زرد شماره ۲۲ بوده و نسبت به وقوع بارشهای شدید در مناطق شمالی استان و وزش باد بسیار شدید در نیمه غربی، جنوبی و بخشهایی از مناطق مرکزی تهران هشدار داده شده است.
در سامانه نخست که از بعدازظهر چهارشنبه تا صبح پنجشنبه فعال خواهد بود، شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، پردیس، آبعلی، لواسان، میگون و شمیرانات تحت تأثیر بارشهای رگباری، رعد و برق، تندبادهای موقت و در مناطق مستعد، بارش تگرگ قرار خواهند گرفت.
ادارهکل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: لغزندگی جادهها، کاهش دید ناشی از مه، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، افزایش سطح آب رودخانهها، طغیان مسیلها، احتمال سقوط سنگ، رانش زمین، انسداد موقت برخی محورهای کوهستانی، خسارت به درختان کهنسال و آسیب به محصولات کشاورزی از مهمترین مخاطرات این سامانه است.
همچنین سامانه دوم از عصر و شب چهارشنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه، نیمه غربی، جنوبی و بخشهایی از مناطق مرکزی استان را تحت تأثیر قرار میدهد و با وزش باد بسیار شدید، احتمال وقوع توفان و خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.
بر اساس این هشدار، احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت، کاهش کیفیت هوا، محدودیت دید افقی و انتقال گردوخاک از استانهای همجوار نیز وجود دارد.
ادارهکل هواشناسی استان تهران از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، طبیعتگردی و کوهنوردی خودداری کرده و دستگاههای اجرایی، شهرداریها، راهداری و نیروهای امدادی نیز در حالت آمادهباش قرار گیرند.
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